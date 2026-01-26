23:19

«Дайте Елене коньки и лопату, пусть отрабатывает»: калининградцы возмущены ледяной коркой на улицах

Калининград в понедельник, 26 января, словно креветка из супермаркета, покрылся ледяной глазурью. «Клопс» попросил горожан рассказать, как они добирались до дома в условиях полной скользоты. Публикуем самые яркие высказывания и фото жителей Лёдосберга.

Этим вечером калининградцы разделились на две категории: одни пытались достать из ледяной скорлупы автомобили и спрашивали друг у друга совета. Другие, чертыхаясь, падая, кляня городскую администрацию, делая шаг вперёд и два назад, ползли до дома, не понимая, почему дворники асфальт накануне посыпали песком, а появившийся лёд решили увековечить.

«Я шла от садика до дому час с двумя детьми, там на коньки можно вставать», — написала читательница «Клопс».

«Жесть была, если вкратце!» 

«Очень скользко, я упал много раз». 

«Летала в прямом смысле слова». 

«С трудом. Как на лыжах, не отрывая обуви от льда. Даже в центре за весь день не увидела ни одной посыпанной пешеходной дороги».

«Это просто ад... и так почти везде». 

«Соль каменную в кармане ношу с собой». 

«Чувствовал себя фигуристом на катке, но без коньков».

«В позе пингвина, с матами, кое-как улиточным шагом дошла до дома. Дочка шла со школы № 57, упала несколько раз».

«Передвигался почти ползком. Два раза чуть на шпагат не сел (в моём-то возрасте). Ноги на буграх выворачивало так, что до сих пор болят», — пожаловался Алексей Цветков.

«Я до садика еле-еле дошла. Просто хотелось плакать. Там, где очищеные тротуары — ровный каток. Там, где утрамбованный снег — бугристый каток. Думаю, что до завтра ситуация не изменится. Оставлю младшую дочку дома со средней. Среднюю в школу не пущу. Пусть отсидятся, мы шли, и вокруг нас люди падали, как груши. И дети, и взрослые. Нас пронесло, но рисковать не хочется», — поделилась Дарья Резничук.

«Какие-то безвольные тряпки, фу, такими быть, стыдно! Самые примитивные свои обязанности тупо не вывозят. Никогда. Дайте Елене коньки и лопату, пусть отрабатывает», — досталось главе администрации Калининграда.

Пишут о пострадавших, причём травмы получают на остановках общественного транспорта, дворах, у школ.

«На Грига бабушка упала, голову. Очевидцы вызвали скорую».

«Сейчас молодой человек вышел с маршрутки на Пирамиде и упал. Там каток! Все еле идут».

«Уже есть пострадавшие среди родни, упал, очнулся, гипс и переломы».

Самые приспособленные к неожиданным погодным условиям калининградцы достали из запасников ледоступы и шипованную обувь.

«Термуха, резиновый комбез, мембранный комбез, снегоступы должны быть в гардеробе по факту всегда», — считает Виолетта Луцкина.

«Наша святая женщина-дворник уже посыпала дорожки солью. А дальше — на шипованной резине».

«Я чуть Волочковой не стала: к уггам наклеила пластырь, но обмануть лёд не получилось».

В МЧС накануне предупредили жителей Калининградской области об ухудшении погодных условий и ледяном дожде.

