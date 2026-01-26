«Дайте Елене коньки и лопату, пусть отрабатывает»: калининградцы возмущены ледяной коркой на улицах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининград в понедельник, 26 января, словно креветка из супермаркета, покрылся ледяной глазурью. «Клопс» попросил горожан рассказать, как они добирались до дома в условиях полной скользоты. Публикуем самые яркие высказывания и фото жителей Лёдосберга.

Этим вечером калининградцы разделились на две категории: одни пытались достать из ледяной скорлупы автомобили и спрашивали друг у друга совета. Другие, чертыхаясь, падая, кляня городскую администрацию, делая шаг вперёд и два назад, ползли до дома, не понимая, почему дворники асфальт накануне посыпали песком, а появившийся лёд решили увековечить.

«Я шла от садика до дому час с двумя детьми, там на коньки можно вставать», — написала читательница «Клопс».

«Жесть была, если вкратце!»

«Очень скользко, я упал много раз».

«Летала в прямом смысле слова».

«С трудом. Как на лыжах, не отрывая обуви от льда. Даже в центре за весь день не увидела ни одной посыпанной пешеходной дороги».