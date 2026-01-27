«Такое счастье — чувствовать тепло»: читатели «Клопс» помогли калининградке, оставшейся в холодном доме с пятью детьми (видео)

ВКонтакте

Многодетной маме Надежде Первоченковой из Калининграда, которая осталась без отопления в разгар морозов, удалось решить острую проблему: в её доме установили новый котёл. Как рассказала сама женщина, помощь пришла от читателей «Клопс».

По словам Надежды, оборудование ей установили в понедельник, 26 января. Котёл купили на деньги, собранные после нашей публикации: люди сами объединились для этого в соцсетях. Помимо котла, заменили кран, который треснул из-за перепада давления в морозы.

Во время установки котла заменили трубы, переходники и вытяжку — всё это также купили неравнодушные горожане. Дом Надежды уже посетили специалисты газовой службы, а во вторник, 27 января, она ожидает пожарного инспектора для завершения оформления документов.

«Я даже не знаю, сколько это всё стоило. Мне ничего не говорили и чек не показывали, но я понимаю, что это очень дорого», — делится собеседница «Клопс».

Надежда признаётся, что происходящее стало для неё сильным эмоциональным переживанием и она совсем не рассчитывала на такой молниеносный отклик.

«Честно, я вчера рыдала! Не ожидала, что всё будет так быстро, — говорит женщина. — Выражаю огромную благодарность за помощь всем людям. Очень тронуло, что так много добрых сердец в нашей области. Огромная благодарность Афанасьевой Юлии: за её именем стоит множество неравнодушных людей, оказавших нам помощь».