Литва бьёт по почте, а прорывы почему-то не радуют: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

Ссылка Прорывы в прямом смысле Непривычно сильные морозы в Калининградской области усугубили проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Во многих домах в регионе на неделе прорвало водопроводные и канализационные сети. Тревожные сигналы поступили из посёлка Логвино Зеленоградского района, где образовался стихийный каток. Двор на ул. Орудийной в областном центре тоже стал ледовой ареной. Только из фекальных вод. А на улице Пионерской в Калининграде фекалии из канализации затопили подвал дома. И хотя всё это замерзло, в квартирах стоит невыносимое зловоние. Окна не открыть — на улице по ночам -16 градусов. Но и терпеть нельзя. Большинство случаев происшествий в ЖКХ уже стали объектом внимания прокуратуры. С одной стороны, это очень хорошо, что надзорное ведомство не оставляет ситуацию без контроля. Но хотелось бы, конечно, чтобы такие очень уж бытовые вопросы решались как-нибудь в рабочем порядке, без уголовных дел и прокурорских проверок. Ведь прокуратура подключается, как правило, когда ситуация выходит на публичный уровень и начинается скандал. Но он никогда не бывает на пустом месте. Значит, люди отчаялись решить свои проблемы в нормативном режиме и у них не остаётся иного способа привлечь внимание к своей проблеме. Власти часто обещают жителям прорывы. В коннотации побед и успехов. Но пока, увы, всё чаще возникают другие, в прямом смысле этого слова.

Фото: очевидцы

Да будет свет! Если прорывы водопровода и канализации в общественных местах наносят в основном эстетический ущерб, то повреждения электрических сетей ставят под угрозу жизнеобеспечение. Особенно в индивидуальных домах, где отопление от газового или электрического котла. На неделе в регионе случились две крупные аварии — в районе улицы Ломоносова в Калининграде и в посёлке Холмогоровка. В первом случае света не было больше 15 часов, во втором — свыше суток с небольшими перерывами. Люди мёрзли в своих домах и опасались, что заледенеют скважины и септики. Отогревание обошлось бы в копеечку. Энергетики в итоге устранили все неполадки, как это и положено. Но остались без ответа вопросы о причинах ЧП. То ли это выход из строя оборудования из-за перегрузок, то ли какие-то физические повреждения. То ли просто износ от ветхости. В любом случае, всем понятно, что стабильное энергоснабжение — это не прихоть каких-то избалованных людей, а необходимость. Тем более в Калининградской области, которая изолирована от Единой энергосистемы России. Случись что — рассчитывать можно будет только на себя. Не случайно в регионе проводят перевод теплоэлектростанций с основного газового топлива на резервное дизельное. Хорошо бы, конечно, чтобы такой переход не понадобился. Ведь солярка мало того, что намного дороже, чем газ, так ещё и загрязняет окружающую среду. Но если газопровод через Литву по каким-то причинам будет перекрыт, без света не останемся.

Микрорайон без школы Проблемы с инженерной инфраструктурой в регионе добавляет нехватка социальной. На неделе областной градостроительный совет одобрил проект нового жилого микрорайона в Светлогорске. Там планируют построить 17 многоэтажек на 527 квартир. Из социальных объектов — только детский сад и теннисный клуб. Из-за последнего застройщику передают бесплатно дорогую курортную землю. На градостроительном совете инициатору стройки задавали вполне обоснованные вопросы — где будут учиться дети, которые поселятся в этом микрорайоне? На что светлогорские чиновники ничтоже сумняшеся отвечали: мол, начальная школа в городе только открыта, мест полно. Неужели дети новосёлов будут учиться только четыре класса, а потом закончат образование? В общем, через несколько лет в Светлогорске можно ждать выражение недовольства от жителей, которые будут требовать школу для своих детей. Наподобие того, что проявляют жители Калининграда — на Левитана, на Александра Невского и в других микрорайонах без социальной инфраструктуры. Впрочем, надо полагать, эти вопросы сейчас мало кого волнуют. К тому времени и власть в Светлогорске поменяется. И в самой области будут новые руководители. Так что эту головную боль будет расхлёбывать следующее поколение калининградских чиновников.

Почтовая блокада На неделе калининградцы узнали неприятные известия. Теперь почтовые посылки в «большую Россию» отправляются только морем или самолётом. Причина — Литва тормозит большую часть грузов через свою территорию из-за того, что они подпадают под санкции. Отправление посылок морем вызывает задержки со сроками доставки посылок. Нет, на бумаге они остались прежними. Но на деле идут гораздо дольше обычного. Это бьёт как по бизнесу, который не может в срок выполнить заявки клиентов, так и по обычным гражданам. Теперь подарки родным в России придут не скоро. Всё это в очередной раз напоминает об особых условиях жизни в самом западном регионе страны. Область всё больше становится оторванной от России, что напрямую влияет на качество жизни. При этом когда калининградцы спрашивают чиновников, будут ли компенсации за такие проблемы, те невозмутимо отвечают, что в области действует Особая экономическая зона. Она, дескать, даёт преференции крупному бизнесу, а уж он-то непременно делится со всеми. А вот так это или не так, никто не скажет. Здесь каждый может удостовериться на своём опыте.