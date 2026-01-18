После публикации «Клопс» прокуратура проверит стихийный каток в посёлке под Зеленоградском

ВКонтакте

Прокуратура начала проверку после сообщений о коммунальной аварии в посёлке Логвино Зеленоградского района. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале ведомства в воскресенье, 18 января.

«Как сообщается в публикациях, несмотря на многочисленные обращения жителей в аварийную службу и единую диспетчерскую района, ситуация не меняется, вода продолжает заливать улицу, в результате чего местные жители оказались заблокированы в посёлке», — говорится в посте.

В надзорном ведомстве намерены проверить, как коммунальные службы исполняли свои обязанности, и дать правовую оценку их действиям. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших мерах.