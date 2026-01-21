После публикации «Клопс» прокуратура проверит зловонный ручей, затопивший двор ЖК на Орудийной

Прокуратура начала проверку после сообщений о регулярном затоплении дворов и подъездов ЖК на улице Орудийной. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале ведомства в среду, 21 января.
«Как сообщается в публикациях, придомовую территорию и подъезды жилых домов на улице Орудийной в Калининграде постоянно затапливает сточными водами. При этом управляющая организация и органы местного самоуправления не принимают мер по устранению нарушений», — следует из поста.
Материалами занимается прокуратура Ленинградского района. Специалисты оценят, как соблюдаются требования жилищно-коммунального законодательства и по какой причине проблема долгое время остаётся нерешённой, после чего будут приняты меры реагирования.
Из-за морозов затопленный сточными водами двор превратился в каток. Людям приходится делать круги вокруг домов, чтобы добраться до своих подъездов, минуя зловонные лужи.