Дома в районе ул. Ломоносова в Калининграде на 15 часов остались без света и отопления при ночном морозе в −13 °C

В Калининграде жильцы многих домов в районе ул. Ломоносова остались без электричества на более чем 15 часов. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По их словам, отключение электроэнергии произошло в 22:30 в воскресенье, 18 января. На отсутствие света пожаловались жители Псковской, Окуловской, Рыбников, Невельской, Велижской, Задонского, Ставропольской и Красной. Здесь расположены преимущественно малоэтажные дома, особняки и блок-секции.

«На горячей линии сообщили, что произошла авария на высоковольтной линии, — отметил собеседник «Клопс». — Аварийная бригада выезжала на место, свет на короткое время включался ночью, но после четырёх утра снова погас. Возникла критическая ситуация. На улице до −13 °C. Многие дома на автономном отоплении, и газовые котлы не работают без электричества. Информации и прогноза о сроках восстановления электричества нет».

«Клопс» обратился за комментариями в компанию «Россети Янтарь». На предприятии отметили, что потребители уже получают электроэнергию.

«Энергетики полностью восстановили электроснабжение улиц Псковской, Окуловской, Рыбников, Невельской, Велижской, Задонского, Красной и Ставропольской города Калининграда после отключения кабельной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объёме. Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии: 8 800 220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220)», — говорится в сообщении.