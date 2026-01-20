Калининградский ЖК затопило зловонными сточными водами, которые на морозе превратили двор в каток (видео)

Двор у домов на улице Орудийной, 38 «в», в Калининграде уже несколько лет затапливают канализационные стоки. Очередное «наводнение» произошло рано утром в понедельник, 19 января. Об этом «Клопс» рассказала Анастасия Смирнова, которая живёт здесь три года.
Она узнала об аварии из домового чата. В 9:00 женщина спустилась, чтобы вместе с мужем Максимом отвезти трёхлетнюю дочку в садик. Вода к тому моменту уже стремительно подбиралась к подъездам. На обратном пути Анастасии пришлось делать крюк вокруг дома, чтобы не увязнуть в огромных лужах.
Соседи уже писали в управляющую компанию, «Водоканал», МЧС и другие службы. Анастасия решила направить обращение в интернет-приёмную губернатора Алексея Беспрозванных. После этого устранять аварию приехали рабочие «Водоканала».
В компании позже сообщили, что проблему нашли — была забита канализация. В течение двух дней сотрудники при помощи специальной техники устраняли засор, но вода осталась во дворе — замёрзшая и издающая резкий запах.
Жители в свою очередь предполагают, что часть стоков поступает с соседних территорий. По словам Анастасии, между их ЖК и соседним есть лесополоса и заброшенные домики, где после дождей постоянно образуется зловонное озеро. Некоторые соседи предлагали засыпать стихийный водоём песком.
«Всё это стремительно льётся в наш комплекс, потому что мы находимся ниже, под уклоном», — объясняет женщина. Вода не успевает уходить через люки: система просто не справляется с потоками. Во вдоре есть детская площадка, но пользоваться ею невозможно — почва пропитана вонючими стоками, а зимой покрывается льдом.
«Ребёнку хочется идти в эту воду, ей же не объяснишь, что это не просто вода! Детей у нас много живёт, ходим по другим площадкам», — говорит собеседница «Клопс».
Болотце регулярно образуется вдоль забора, где жильцы ставят машины. Иногда колёса заливает наполовину. Недавно одному из соседей даже пришлось вызывать эвакуатор: автомобиль буквально примёрз к дороге.
В конце ноября сити-менеджер Елена Дятлова обещала взять под контроль ситуацию, а в начале января проблемой на Орудийной решили заняться депутаты, но пока никаких результатов это не дало.
«Вода сейчас не течёт, но она вся осталась во дворе, замёрзла и воняет. А запах несётся в квартиры, окна не открыть», — с грустью заключила Анастасия.
