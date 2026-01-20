В Светлогорске появится новый жилой квартал и физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами (эскизы)

В Светлогорске появится новый жилой квартал и физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами. Проект застройки вдоль железной дороги на подъезде к станции «Светлогорск-1» одобрили на градостроительном совете Калининградской области во вторник, 20 января.
На участке в 3,2 гектара планируется возведение малоэтажного жилого квартала, а по соседству и спортивного комплекса с двумя открытыми теннисными кортами.
Архитектурную концепцию и планировку представил Вячеслав Генне. По словам проектировщика, в основу легла идея средовой, нерегулярной застройки, характерной для Светлогорска.
«Это одноподъездные дома с архитектурой, больше напоминающей особняки. Мы сознательно отказались от регулярной сетки улиц и разместили здания так, чтобы обеспечить инсоляцию (проникновение солнечного света — ред.) и создать уютную среду», — прозвучало в докладе Генне.
Квартал будет закрыт для транзитного движения: проезды тупиковые, парковка — только по периметру. Центром станет пешеходный бульвар с площадками для отдыха и занятий спортом.
Планируется строительство 17 домов на 527 квартир. Коммерческие помещения разместятся на первых этажах у въезда.
«На территории предусмотрено 165 парковочных мест при нормативе 158. Процент застройки — всего 22% при допустимых 60. Это позволяет оставить больше пространства для озеленения и инфраструктуры», — отметил разработчики проекта.
Также вдоль железнодорожных рельсов на пустыре инвестор обязуется построить и передать городу физкультурно-оздоровительный комплекс. В него войдут два открытых теннисных корта и одноэтажное здание с тренажёрными залами, раздевалками, сауной и тренерскими комнатами.
«Новые площадки будут востребованы — сюда приезжают любители тенниса со всего побережья», — уверенно сказал Генне.
Дискуссия на совете: сколько людей, где школа и нужен ли садик
Участники совета задали автору ряд уточняющих вопросов. Один из них касался численности потенциальных жильцов. Представленные расчёты — 625 человек — вызвали сомнения. Речь, скорее идёт о тысячи. То есть, потребуется учитывать инфраструктуру под новых горожан.
Власти Светлогорска ответили, что школа и детские сады в городе пока не перегружены.
«Мы открыли новый корпус начальной школы. Даже если заселится тысяча человек, мест хватит. В детсады принимают детей от полутора лет, резервы есть», — отметил глава светлогорской администрации Владимир Бондаренко.
По нормативам детский сад должен находиться не дальше 300 метров от жилья. В обсуждаемом проекте ближайшие садики расположены почти в два раза дальше. Это вызвало замечания.
Администрация пояснила, что на соседнем участке планируется строительство нового детсада на 130 мест.
«Там уже всё отмежёвано и будет построено за счёт инвестора», — добавил Бондаренко.
Архитектура и градостроительные решения: плюсы и спорные моменты
Большинство участников совета одобрили архитектурную концепцию жилого микрорайона. Подчёркивалась стилистика, близкая к духу Светлогорска.
«Хаотичная, но продуманная застройка, как и в исторических районах. Город в лесу — и это продолжение такой типологии», — прокомментировали члены совета.
Однако прозвучали и критические замечания. В частности, по поводу однотипности зданий и спорного размещения детской площадки у дороги.
«Есть ощущение хаоса, но не архитектурного, а планировочного. Было бы логично разместить зону отдыха и спорта в центре квартала — как композиционную ось», — предложил архитектор Олег Копылов.
Также было высказано мнение, что фасады нуждаются в доработке: кому-то не понравились балконы, пёстрый цвет.
Что ещё в проекте бросилось в глаза
После рассмотрения представленных редакции эскизов, обнаруживается проблема безопасности дорожного движения. Фактически новый микрорайон может стать очагом аварийности. Вдоль междворовых улиц обустроены парковки, а выходы из домов к точкам притяжения, например, детским и спортивным площадкам, не всегда находятся по прямой следования людей. Это значит, что часть пешеходов будет срезать путь и выходить на дорогу в неположенных местах. В итоге предстоит или убрать часть парковочных мест, или же ставить ограждения.
По итогам заседания проект одобрили, но с условиями: необходимо доработать архитектурные решения, представить расчёты обеспеченности социальной инфраструктурой и подтвердить сроки строительства ФОКа. Комплекс должен быть передан в муниципальную собственность до 1 мая 2027 года. Спортивный объект специалисты не обсуждали.
Первый замгубернатора Валерий Шерин отметил, что ФОК будет возводиться в рамках инвестпроекта, согласно которому застройщик получил землю без торгов.