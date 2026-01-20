В Светлогорске появится новый жилой квартал и физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами (эскизы)

ВКонтакте

В Светлогорске появится новый жилой квартал и физкультурно-оздоровительный комплекс с теннисными кортами. Проект застройки вдоль железной дороги на подъезде к станции «Светлогорск-1» одобрили на градостроительном совете Калининградской области во вторник, 20 января.

На участке в 3,2 гектара планируется возведение малоэтажного жилого квартала, а по соседству и спортивного комплекса с двумя открытыми теннисными кортами.

Архитектурную концепцию и планировку представил Вячеслав Генне. По словам проектировщика, в основу легла идея средовой, нерегулярной застройки, характерной для Светлогорска.

«Это одноподъездные дома с архитектурой, больше напоминающей особняки. Мы сознательно отказались от регулярной сетки улиц и разместили здания так, чтобы обеспечить инсоляцию (проникновение солнечного света — ред.) и создать уютную среду», — прозвучало в докладе Генне.

Квартал будет закрыт для транзитного движения: проезды тупиковые, парковка — только по периметру. Центром станет пешеходный бульвар с площадками для отдыха и занятий спортом.

Планируется строительство 17 домов на 527 квартир. Коммерческие помещения разместятся на первых этажах у въезда.

«На территории предусмотрено 165 парковочных мест при нормативе 158. Процент застройки — всего 22% при допустимых 60. Это позволяет оставить больше пространства для озеленения и инфраструктуры», — отметил разработчики проекта.

Также вдоль железнодорожных рельсов на пустыре инвестор обязуется построить и передать городу физкультурно-оздоровительный комплекс. В него войдут два открытых теннисных корта и одноэтажное здание с тренажёрными залами, раздевалками, сауной и тренерскими комнатами.

«Новые площадки будут востребованы — сюда приезжают любители тенниса со всего побережья», — уверенно сказал Генне.