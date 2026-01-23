Дети спят под двумя одеялами, замерзает вода: в Холмогоровке вторые сутки перебои со светом (дополнено)

ВКонтакте

В посёлке Холмогоровка Зеленоградского района вторые сутки наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Об этом в пятницу, 23 января, «Клопс» сообщили местные жители.

По их словам, проблемы возникли на улицах Коралловой, Жемчужной, Изумрудной, Рубиновой, Бирюзовой, Малахитовой, Алмазной, Хрустальной, Янтарной и в переулке Мирном. Дома отапливаются электрокотлами, из-за сильных морозов жильё успело остыть.

«Дети спят в одежде, под двумя одеялами — романтика, как в походе, только пока без костра, — саркастически отметил один из собеседников «Клопс». — Взрослые развлекаются иначе. Гадают, успела ли вода в трубах от скважин перемёрзнуть и что будет с септиками, если это «счастье» продлится ещё немного».

Как рассказали очевидцы, электричество исчезло в ночь на 22 января. «Пропала фаза. Энергетики приехали, поковырялись. Днём вроде сделали — на целых три часа. Потом снова: сначала одна фаза, потом вторая. С тех пор — тишина», — отметил один из жителей.

«Клопс» обратился в компанию «Россети Янтарь» с просьбой прокомментировать ситуацию.