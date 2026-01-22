Литовские истерики теперь не страшны: в Калининградской области газовая ТЭС сможет автоматически перейти на солярку

ВКонтакте

Маяковская ТЭС в Гусеве получила возможность вдобавок к газовому топливу использовать также дизельное. Об этом в четверг, 22 января, сообщает пресс-служба Всероссийского теплотехнического института (ВТИ), который реализовал проект.

Как подчеркнули в учреждении, Калининградская область — стратегически важный и изолированный регион, чья энергосистема не синхронизирована с ЕЭС России и работает автономно. Отсюда возникает необходимость повышать надёжность энергооборудования.

«Выполненный нами комплекс проектных и инжиниринговых работ для Маяковской ТЭС — это конкретный вклад в энергетическую стабильность Калининградской области. Он обеспечивает гарантированное электроснабжение потребителей даже в случае внештатных ситуаций на газовых магистралях», — сообщил гендиректор ВТИ Иван Болтенков.

В институте «Клопс» рассказали об особенностях калининградской энергетики и связанных с этим вызовах: «Речь идёт о типовых технологических рисках, характерных для любой газозависимой генерации, в частности, калининградской. Большинство ТЭС используют газ, что создаёт риски при возможных перебоях в его поставках или авариях на газовой инфраструктуре. Для региона с изолированной энергосистемой, обусловленной географическими особенностями, вопросы надёжности топливообеспечения и готовности оборудования к переходу на резервные режимы имеют повышенное значение».

Что сделали специалисты института

Во-первых, провели модернизацию системы автоматического управления. Разработаны и внедрены программные изменения, которые позволили обеспечить полностью автоматический переход газовых турбин с основного топлива (газа) на аварийное топливо (дизельное) и обратно. Это исключает влияние человеческого фактора и минимизирует время переключения в критической ситуации.

Во-вторых, разработан проект по охлаждению трубопроводов аварийного топлива. Для исключения риска коксования институт разработал специальную систему охлаждения. Её внедрение на Маяковской ТЭС запланировано до конца 2026 года.

«Но это не означает невозможность использования резервного топлива до этого срока. Газотурбинные установки Маяковской ТЭС уже оснащены функцией перехода на аварийное топливо в случае необходимости. Разрабатываемая система охлаждения является техническим решением, направленным на повышение надёжности топливоподачи и снижение эксплуатационных рисков. Она расширяет возможности системы и повышает её устойчивость, но не отменяет существующие режимы эксплуатации», — отметили в институте.