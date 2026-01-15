Кулак Путина, «стена смерти» и упрёки Литве: 8 фактов о задержанном директоре нацпарка «Куршская коса»

ВКонтакте

Ссылка Правоохранители предъявили претензии директору Национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине. «Клопс» вспомнил, чем известен руководитель крупнейшей природной охраняемой территории Калининградской области. 1. Из Самары — в Калининград, из милиции — в науку Анатолий Калина родился в 1977 году в Самаре. С 1995 по 2000 год служил в органах МВД в Калининграде. Затем работал в коммерческих структурах. В 2010 году Калина назначен заместителем директора Национального парка «Куршская коса» по научной деятельности, а в 2011-м возглавил организацию. В сентябре 2021 года избран депутатом Законодательного собрания Калининградской области.

2. Куршская — не резиновая Анатолий Калина последовательно выступал за ограничение туристов на Куршской косе. По его словам, с 2010 года количество посещений нацпарка выросло с 230 тысяч в год до миллиона с лишним. «В структуре туристического потока преобладают неорганизованные посетители, которые приезжают в национальный парк на один день на легковом автомобиле. Летом в основном приезжают любители пляжного отдыха, и количество посетителей достигает 10 тысяч человек в день», — подчёркивал глава нацпарка. Калина предложил ввести лимиты на въезд туристических автобусов. Он заявил, что количество транспорта на косе за год выросло на 20%. Парковки рассчитаны на 10-12, максимум 15 автобусов, а на выходных их приезжает порядка 32, отмечал директор нацпарка.

3. Деньги за въезд В апреле 2025 года была повышена плата за въезд на Куршскую косу — с 300 до 400 рублей с человека. Это коснулось как пассажиров авто, так и пешеходов, и велосипедистов. Анатолий Калина подчеркнул, что при этом отменён сбор за въезд автомобилей. По его словам, около 40% посетителей нацпарка имеют льготы. Директор «Куршской косы» заявил, что увеличение платы за въезд на 100 рублей не сократит рекреационную нагрузку на уникальную природную территорию. «Если бы она увеличилась до тысячи рублей, тогда можно было бы говорить о сокращении», — объяснил Калина.

4. Ещё и Виштынец В мае 2024 года Анатолий Калина возглавил объединённую дирекцию национальных парков «Куршская коса» и «Виштынецкий». В последнем установлены такие же правила: плата за въезд и вход, запрет на разведение костров и высокие штрафы за рубку деревьев. Последнее обстоятельство вызвало недовольство жителей окрестных посёлков, которые заготавливали дрова для отопления. Поначалу им обещали решить проблему и обеспечить древесиной с территорий вне нацпарка «Виштынецкий». Но потом Анатолий Калина признал, что этому «мешают бюрократические проволочки».

5. Плюс Балтийская коса Анатолий Калина активно выступал за присоединение к нацпарку территории Балтийской косы. По его мнению, это позволит снизить нагрузку на Куршскую косу и сократит неорганизованный туризм на Балткосе. «Развитие экологического туризма будет способствовать повышению устойчивости Балтийской косы к рекреационным нагрузкам и уменьшению нагрузки на Куршскую косу, а также снизит транспортную напряжённость в направлении Зеленоградского района. Для обеспечения устойчивого развития туризма на Балтийской косе и сохранности природного наследия, требуется придание этой территории природоохранного статуса в виде присоединения к национальному парку», — подчёркивал Калина. По его словам, эту идею поддержали в правительстве Калининградской области: «Мы находим точки соприкосновения, и я думаю, это будет прекрасная территория для увеличения территории национального парка».

6. «Стена смерти» Анатолию Калине пришлось активно комментировать скандал, разразившийся после сообщений о строительстве в посёлке Рыбачьем на Куршской косе гостиничный комплекс. Проект едко прозвали «стеной смерти» из-за того, что здание встаёт на пути миграции птиц. Калина не выразил прямой поддержки этим планам, но и не выступил против. На общественных слушаниях, которые прошли на территории нацпарка, его директор высказал своё мнение о проекте. «Это даст новые рабочие места жителям населённых пунктов и привлечёт туристов на отдых не на территорию нацпарка, а в посёлок, — перечислил он плюсы «стены смерти». — После проведения всех необходимых федеральных экологических экспертиз мы готовы рассматривать возможность реализации проекта. Просто так строить никто не даст, сразу предупрежу. Поэтому на все вопросы, которые мы задаём, проектировщики должны будут предоставить ответы».

7. А вот в Литве! Впрочем, своё отношение к проекту строительства в Рыбачьем Анатолий Калина всё же высказал. Правда, опосредованно, через международный аспект. Говоря о претензиях экологов, директор нацпарка неоднократно подчёркивал, что на литовской стороне Куршской косы якобы давно плюют на все нормы и правила. «Например, в районе Ниды был аэропорт для лёгкой авиации со взлётно-посадочной полосой 450 метров. На данный момент она составляет 1 200 метров. Это посадка любого самолёта, и все понимают, какие самолёты и вертолёты могут там садиться. И никто не задумывается, стоят ли там радары и антирадары для отпугивания птиц от взлётной полосы», — заявил Калина. По его словам, в Ниде можно увидеть здания 30-метровой высоты: «Мы туда не ездили большое количество времени, и там всё изменилось на самом деле. Газораспределительную станцию по сжиженному газу, которая должна быть для охлаждения в море, сделали в Куршском заливе. Как это повлияет на рыбу?» Калина отмечал, что литовский национальный парк на Куршской косе в одностороннем порядке разорвал отношения с российским ещё в 2022 году. В то же время ЮНЕСКО не делит косу на части — для международной организации она едина.

8. Велодорожка и кулак Путина Одна из проблемных ситуаций на Куршской косе, с которой пришлось разбираться Калине, — строительство велодорожки. Проект обсуждался давно, но к его реализации всё никак не могли приступить. Дошло до того, что в 2019 году во время встречи президента Владимира Путина с жителями в Светлогорске студентка БФУ попросила главу государства ускорить строительство. Узнав, что велодорожка стоит 450 млн рублей, Путин в шутку погрозил Калине кулаком. Работы начались в 2022-м, и к 2025 году выполнено почти 83% от необходимого. Хотя всё должно было быть готово ещё в 2023-м. В октябре действия подрядчика стали проверять правоохранительные органы. В конце 2025 года директор нацпарка заявил, что федеральное финансирование строительства велодорожки завершено, деньги закончились. Теперь «Куршская коса» строит объект за свой счёт. «Мы надеемся, что к Новому году зальём участок до КПП. Получится почти соединение до посёлка Рыбачего. Полностью маршрут рассчитываем ввести в эксплуатацию к июню следующего года, если не будет новых задержек», — говорил Калина. Суждено ли сбыться этим планам, покажет время. Как и то, кто будет перерезать ленточку на открытии велодорожки.