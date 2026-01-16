Жена вытирала слёзы: репортаж из зала суда, где избиралась мера пресечения директору «Куршской косы» (фото)

Обвиняемого ввели в зал в наручниках. На нём был синий спортивный костюм, очки. Жена Анатолия Калины сидела на втором ряду, с супругом их разделяло лишь стекло «аквариума». Женщина вытирала слёзы.

Судья просит фигуранта по уголовному делу встать и представиться.

— Анатолий Анатольевич Калина, 24 июля 1977 года рождения.

— Где вы родились?

— Город Самара.

— И где вы работаете?

— Национальный парк «Куршская коса».

— Должность?

— Директор.

Первым слово взял следователь. Он рассказал, что преступление, по версии следствия, было совершено в период с 25 июня по 18 ноября 2021 года и Калина «действовал в составе группы лиц по предварительному сговору». Эти люди «принимали активные действия по сокрытию следов преступления».

Следователь настаивал на домашнем аресте. Он заявил, что у Калины есть возможность скрыться: он имеет загранпаспорт, шенгенскую визу до 2027 года и дом рядом с границей другой страны.

В ходе обыска дома у Калины были изъяты деньги, в том числе иностранная валюта. На вопрос стороны защиты следователь уточнил, что речь идёт примерно о полутора тысячах евро. Было подчеркнуто, что само по себе наличие этих денег не является нарушением закона. Тем не менее, следователь напомнил, что обвиняемый не раз ездил в Литву и другие страны в 2019 году.

«Помимо этого, Калина является владельцем десяти единиц огнестрельного оружия и может предпринять действия по давлению на свидетелей, — добавил представитель стороны обвинения. — Ряд допрошенных по уголовному делу лиц опасаются за свои жизнь, здоровье и целостность имущества в связи с дачей ими показаний против Калины».

Вторым выступил адвокат Вячеслав Гуковский. Он указал, что по его данным, в материалах дела отсутствуют сведения о размере причинённого ущерба. Без этого нет и состава тяжкого преступления, считает защитник.

Гуковский посчитал, что выводы следствия о возможном давлении на свидетелей носят голословный характер, а события, о которых идёт речь, произошли более четырёх лет назад.

«За указанный период времени, если бы он (Калина — ред.) имел намерение скрыться от органов предварительного расследования либо каким-то образом препятствовать производству по делу, он бы это реализовал», — настаивал Гуковский.

Затем адвокат перешёл к списку свидетелей обвинения, подвергнув сомнению объективность каждого. Первый, по его словам, отбывает срок за оборот наркотических средств. Второй является соучастником по делу, а с третьим у Калины был судебный спор.

Гуковский передал судье папку с наградами своего доверителя — это федеральные награды и грамоты. Напомнил, что у Калины четверо детей, трое из которых — малолетние и находятся только на его иждивении. Адвокат напомнил, что его подзащитный не был судим, и попросил применить не домашний арест, а ограничиться запретом определённых действий. Так Калина может сохранить свою должность, работать и продолжать кормить семью.

Анатолий Калина заявил, что намерен сотрудничать со следствием: «Никакого давления на сотрудников, которые работают в национальном парке, я никогда за всю свою деятельность не оказывал и оказывать не собираюсь. Буду полностью участвовать во всех следственных мероприятиях».

Судья Михаил Примак удалился в совещательную комнату и вскоре вернулся с решением о домашнем аресте на два месяца. Калине запретили общаться с другими фигурантами и свидетелями по делу, пользоваться почтой, интернетом и средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб и связи со следователем. Ему также нельзя покидать свой дом в Зеленоградском районе.

После оглашения решения Калина вышел из «аквариума» без наручников и конвоиров. Он сразу подошёл к жене и обнял её.