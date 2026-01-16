Директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину привели в зал суда (фото, видео)

ВКонтакте

Директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину привели в зал суда, где ему изберут меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» в пятницу, 16 января.

Дело рассматривается в Ленинградском суде Калининграда. На процессе присутствуют журналисты, адвокаты и следователь.