Директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину привели в зал суда (фото, видео)

Директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину привели в зал суда, где ему изберут меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» в пятницу, 16 января.
Дело рассматривается в Ленинградском суде Калининграда. На процессе присутствуют журналисты, адвокаты и следователь.
В отношении директора нацпарка «Куршская коса» завели уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере»).