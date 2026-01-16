Дело Калины: незаконно вырубленный на Куршской косе участок находится на 16-м километре

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Участок, незаконно вырубленный на Куршской косе, находится в районе турбазы «Дюны» на 16-м километре шоссе. Об этом «Клопс» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По версии следствия, вырубку осуществили под личным контролем директора нацпарка Анатолия Калины. Её площадь составила около гектара, это примерно полтора футбольных поля. Проплешину посреди леса видно на «Яндекс Картах», заметна она и с самолёта.