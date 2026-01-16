Калининградский суд избрал меру пресечения директору нацпарка «Куршская коса» Анатолию Калине (видео)

Анатолия Калину задержали в среду, 14 января. В отношении директора национального парка «Куршская коса» завели уголовное дело. По версии следствия, на косе под спил пошёл гектар леса. В СК считают, что территорию готовили под турбазу для знакомого Калины. Ущерб особо охраняемой природной территории федерального значения, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, оценили более чем в 12,7 млн рублей.