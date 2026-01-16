14:14

Калининградский суд избрал меру пресечения директору нацпарка «Куршская коса» Анатолию Калине (видео)

Ленинградский районный суд Калининграда отправил под домашний арест директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда в пятницу, 16 января.

Калине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере»). Фигурант останется под домашним арестом до 13 марта 2026 года.

Анатолия Калину задержали в среду, 14 января. В отношении директора национального парка «Куршская коса» завели уголовное дело. По версии следствия, на косе под спил пошёл гектар леса. В СК считают, что территорию готовили под турбазу для знакомого Калины. Ущерб особо охраняемой природной территории федерального значения, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, оценили более чем в 12,7 млн рублей. 

Уголовное дело против директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины
