Коса без Калины: как живёт нацпарк, директора которого обвиняют в незаконной вырубке (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В Калининграде отправили под домашний арест директора «Куршской косы» Анатолия Калину. В среду, 21 января, корреспонденты «Клопс» отправились в нацпарк, чтобы узнать, как он живёт в отсутствие многолетнего руководителя и какие мнения есть относительно задержания Калины.

По версии следствия, в 2021 году на косе незаконно вырубили деревья в районе турбазы «Дюны». Доступ к этому участку на 16-м километре открыт, по периметру стоят деревянные домики действующей базы отдыха. Огромный пустырь размером с полтора футбольных поля освещён зимним солнцем.

Куршская коса в мёртвый сезон как будто получает возможность выдохнуть. Толп отдыхающих нет, при этом вся инфраструктура работает. Открыты визит-центр «Музейный комплекс» и переход к морю напротив него, Королевский бор, высота Эфа и Танцующий лес. В биотуалетах есть бумага, мусорки не переполнены. Сотрудники нацпарка чистят дорожки и посыпают их песком. В идеальном состоянии тропки в Танцующем лесу, а вот на дюне Эфа ступеньки оказались в снегу. Для безопасности посетителей на косе закрыли высоту Мюллера и озеро Лебедь. «Решение связано с длительными морозами и снежной зимней погодой», — пояснили в нацпарке.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Сторонники Калины упирают на то, что с его приходом нацпарк начал развиваться и стал настоящей Меккой для туристов. Это обеспечило работой местных. Есть и несогласные: по их словам, коса лишилась своего шарма, хрупкая экосистема поставлена под угрозу. Вадим вырос в Рыбачьем, ходил в местную школу и застал времена до туристического бума. «Танцующий лес — это было гиблое место, его называли «ведьмин» и обходили стороной. Теперь там бойкая торговля, какие-то трёхэтажные домики, палатки и постоянно что-то новенькое достраивается. Летом шум, вонь от мусорок, выхлопов автобусов. Я не против прогресса, но нам взрослые рассказывали, что ступить никуда нельзя лишний раз, такое это хрупкое место. А во что это превратилось?» — недоумевает мужчина. Об аресте Калины местные отзываются сдержанно. На вопросы часто звучит: «Без комментариев». Люди прячут глаза и просят не называть имена. Сам факт рубки на турбазе, похоже, никого не возмутил. «Там, наверное, построить что-то хотели. А у нас же везде что-то строят. Вон в районе Хвойного (турбаза рядом с Рыбачьим — ред.) ничего не было, и бац — домик теперь», — рассказывает житель Рыбачьего. Другая собеседница «Клопс» вспомнила нашумевший проект гостиницы в Рыбачьем. «Вы же видите сами. То глэмпинг возведут, то лес под парковку вырубят, как на Эфе, то торговых палаток прибавят. Не думаю, что это прекратится. Коса потеряла своё лицо уже давно: меняй директора, не меняй — это уже система», — сетует жительница Морского.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Инициатор стройки в Рыбачьем, названной «стеной смерти» из-за угрозы мигрирующим птицам, высказывается об Анатолии Калине сугубо положительно. «Считаю ситуацию, которая сложилась, нелепой. Калина поднял парк, никто не может этого отрицать. Он как хозяйственник требовал от нас проработку каждого решения, требовал придерживаться положения о нацпарке. Мы не всегда были с ним согласны, но всё выполняли, что от нас требовалось, и сейчас нам это помогает при согласовании в РАН, — рассказывает руководитель проекта Олег Николаенко. — Хочется сказать сейчас спасибо Анатолию Анатольевичу. Я уверен почему-то, что всё разрешится положительно. Временное отстранение Анатолия Анатольевича от руководства парком на нас вряд ли отразится, так как мы строго следуем природоохранному законодательству».

Вид на залив в Рыбачьем, где планируется стройка. Фото: «Клопс»

Весной 2024 года в Калининградской области создали национальный парк «Виштынецкий», его также возглавил Анатолий Калина. Директор эколого-исторического музея в Краснолесье Алексей Соколов рассказал, что положение о нацпарке было утверждено только в конце 2025 года и местные не успели в полной мере оценить, каково работать с Анатолием Анатолиевичем. «Ещё рано делать выводы. Несомненно, с созданием нацпарка возникли проблемы для местных жителей, связанные с заготовкой дров, некоторые ситуации с границами парка. Остаётся открытым вопрос создания общественного совета при нацпарке. Надеемся, что в будущем национальный парк организует крайне необходимое взаимодействие с местным сообществом с учётом лучшего опыта работы особо охраняемых природных территорий России и не только», — поделился мнением Соколов. В данный момент исполняющим обязанности директора «Куршской косы» назначен Алексей Иванцов, занимающий должность замдиректора по административно-хозяйственным вопросам. Он же руководит парком «Виштынецкий». Информацию «Клопс» подтвердили в пресс-службе Куршской косы.