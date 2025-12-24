Сроки запуска велодорожки на Куршской косе снова перенесли, нацпарк достроит её за свой счёт

ВКонтакте

Сроки завершения строительства велодорожки на Куршской косе вновь сдвинулись. Готовность объекта сейчас составляет около 83%, рассказал директор национального парка Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

Директор нацпарка пояснил, что строительство идёт, несмотря на нехватку средств. Подрядчику пришлось выполнить часть работ за свой счёт. Объект повторно направили в Главгосэкспертизу, и парк готов подтвердить затраты, чтобы компенсировать расходы фирме.

«Мы считаем, что это последний и крайний заход в экспертизу. Финансирования из федерального бюджета не будет — его остановили ещё в 2023 году. Достраивать будем за счёт внебюджетных средств парка», — пояснил Калина.

Ближайшие работы намечены на участке от Зеленоградска до КПП. Подложка уже уложена, залито бетоном около 300 метров покрытия. Как только позволят погодные условия — температура поднимется выше +5 °С — стройка продолжится.

«Мы надеемся, что к Новому году зальём участок до КПП. Получится почти соединение до посёлка Рыбачего. Полностью маршрут рассчитываем ввести в эксплуатацию к июню следующего года, если не будет новых задержек», — отметил Калина.