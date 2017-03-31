В Калининграде
В Калининграде
+13 °C
днем
+5 °C
ночью
31 марта 2017 г. 14:35
73 272 пользователей
за 24 часа на сайте
56.48 +0.4
Курс ММВБ на 31 марта 2017, 14:00
60.37 +0.48
Курс ММВБ на 31 марта 2017, 14:00
14.18 +0.14
Курс ЦБ на 01 апреля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Продажа алкоголя, пенсии и детские путёвки: что изменится для калининградцев 1 апреля

13:22
  2473 0
Фото: Александр Подгорчук
С 1 апреля в России наступят изменения в сразу нескольких сферах: по всей стране повысят пенсии, а в Калининградской области начнут продавать путёвки в летние лагеря. Мы подготовили топ-8 самых важных, на наш взгляд, изменений.

1. Индексация пенсий

Пенсионерам проиндексируют выплаты на 1,5%. После первоапрельской индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит 8 тысяч 774 рубля. С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,4%. Пенсию увеличили на уровень инфляции прошлого года.
 
 
Кроме того, увеличивается стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии до 78 рублей 58 копеек. Как сообщалось на сайте Пенсионного фонда России, с начала года этот коэффициент составлял 78 рублей 28 копеек. 

2. Новые условия труда

30 апреля Россия присоединится к Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени, пишет "Российская газета". Новшества защитят интересы тех, кто работает меньше сорока часов в неделю.

"Отныне, если работодатель сокращает ваше рабочее время, он всё равно должен соблюдать все правила, которые действуют при полной загрузке. Это, например, оплата отпуска, больничных, работы в праздничные дни. И всё это положено подробно расписать в трудовом договоре", — отмечается в статье.
 
Кстати, консультации по трудовым спорам можно получить у специалистов Государственной инспекции труда в Калининградской области.
 

3. За бутылкой — с водительскими правами

 
С 31 марта россияне могут покупать алкоголь, предъявляя вместо паспорта водительские права. Ранее допустимый возраст для покупки алкоголя граждане могли подтвердить с помощью всех видов паспортов (в том числе заграничного), временного удостоверения личности, паспорта моряка или иностранного гражданина, военного билета, вида на жительство или разрешения на временное проживание в России. При этом для покупки сигарет достаточно предъявить водительские права.

4. Ночью станет сложнее купить алкоголь 

С 31 марта в силу вступают поправки, которые должны окончательно пресечь торговлю спиртным по ночам. Поправки в закон запретят под одной крышей находиться одновременно и общепиту, и розничному магазину. Владельцам таких точек придётся сделать выбор в пользу чего-то одного. И лицензии на продажу спиртного в магазинах и в кафе-ресторанах будут разными. Для продажи алкоголя в магазине все документы будут прежними, для продажи спиртного в кафе придётся добавить к стандартному пакету документов ещё и уведомление о начале такой деятельности в Роспотребнадзор, которое сейчас подаётся на добровольной основе.
 
 
Новые правила должны привести к тому, что алкоголь "навынос" после 22:00 будет просто невозможно купить легально. На деле, конечно, рестораны, например, смогут пробивать в чеке вместо одной бутылки вина шесть бокалов и продавать в таком виде, предварительно её открыв. А вот магазинам найти способы обхода новых правил будет уже сложнее. А может быть, купить в магазине алкоголь вечером и вовсе станет невозможно.

Разрешат продолжить торговлю спиртным рядом с новыми больницами и школами 

С 31 марта вступают в силу изменения в ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Они коснутся владельцев магазинов, торгующих спиртным, если неподалёку от них откроется школа, детский сад или больница, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям. 
То есть открытие, скажем, стоматологического кабинета давало возможность активистам из числа "возмущённой общественности" писать жалобы и требовать закрыть магазин по соседству. Законодатель пошёл навстречу бизнесу и позволил таким торговым точкам работать вне зависимости от изменившихся условий до тех пор, пока не истечёт их лицензия на торговлю", — пояснил Клопс.Ru заместитель председателя регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Елаев. 
Согласно поправкам, "дальнейшее продление срока действия лицензии производится лицензирующим органом без учёта возникших в течение срока действия лицензии ограничений, но не более чем на пять лет".

5. Новый график электричек

В связи с началом дачного сезона с 1 апреля изменится периодичность курсирования и расписание движения пригородных поездов, которые ходят в направлении Стрельни и Мамоново, а также на Советском и Черняховском направлениях. Изменения вводятся для удобства дачников.
 
 
С 3 апреля на маршрут возвращается автобус, который подвезёт жителей Московского района к рельсобусу. Автобусы будут подвозить жителей Московского района к остановочному пункту "Киевская" с промежуточными остановками на улицах Олега Кошевого, Карамзина, школа № 56, Южный бульвар, ул. Ульяны Громовой, Батальная, Автомобильная, Коммунистическая, у кинотеатра "Родина", Балтийского рынка, ул. Павлика Морозова (в районе о.п. Киевская).
 
Время отправление автобусов от остановки "ул. Олега Кошевого" в 6:50 и 7:30. Время прибытия на остановку "ул. Павлика Морозова" в 7:15 и 8:25.

6. Выходим в плавание

С 1 апреля открывается навигация на внутренних водных путях Калининградской области. Откроют Куршский залив со всеми судоходными путями, реки Преголю, Дейму, Матросовку, Шешупу, Немонин, Тимбер, Ржевку и Луговую, а также каналы: Приморский, Полесский, Черняховский, Озерковский.

7. Время подумать о летнем отдыхе

1 апреля в Калининграде начнётся продажа путёвок в загородные лагеря. Заявление можно подать в интернете, пройдя по ссылке. После заполнения формы на электронную почту придёт квитанция для оплаты путёвки. Те, кто не имеет доступа к сети, могут оформить покупку с помощью специалистов учреждений дополнительного образования.
 

Цена путёвки в среднем выросла на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, разнятся цены и в зависимости от лагеря, его условий и укомплектованности. Однако стоимость питания установлена единая — 340 рублей в день, един и режим питания — пять раз в день. 
 
Кстати, в прошлом году калининградцы раскупили путёвки в муниципальные детские лагеря в первый же день интернет-продаж. В считанные минуты были забронированы места на все смены в самые популярные центры отдыха. 

8. В Гроново возможны очереди

На погранпереходе российско-польской границы в Гроново в пятницу, 31 марта, начались строительные работы. Там строят зал для размещения рентгеновского сканера и здание, предназначенное для обслуживания устройства. Окончание работ запланировано на 31 июля текущего года.
 
"В связи с этим возможны некоторые неудобства для лиц, пересекающих российско-польский участок границы в данном направлении", — отмечают в отделении по связям с общественностью калининградской областной таможни.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Продажа алкоголя, пенсии и детские путёвки: что изменится для калининградцев 1 апреля
13:22
  2473 0
Продажа алкоголя, пенсии и детские путёвки: что изменится для калининградцев 1 апреля
С 3 апреля по мосту на ул. Озерова вводят одностороннее движение (схема перекрытия)
Фото горячей новости
12:38
  9624 3
С дорог Калининграда уберут все шумовые полосы
Фото горячей новости
11:29
  4191 6
Очевидцы: на ул. Летний проезд ночью горели пять машин (видео)
Фото горячей новости
07:15
  6488 1  
Жительница Гурьевска сбросила 50 кг и попала на "Пусть говорят" с Малаховым на Первом канале
Фото горячей новости
30 марта 201715:53
  15443 9

Лента новостей

Картинка
Врачи, пожарные, полиция: в Калининграде силовики перекрыли несколько улиц (фото)
14:24
  422 0
Картинка
Прокуратура: стационар и акушерское отделение горбольницы Советска не обеспечены резервным электропитанием
14:20
  90 0
Картинка
В Германии выпустили учебник для мигрантов, в котором Крым обозначен российским
14:11
  151 0
Картинка
Пожилым калининградцам рассказали, как защититься от мошенников
14:05
  217

Авторские колонки

Фото автора
Иван Марков
корреспондент газеты "Комсомольская правда в Калининграде"
Оставьте Кранц в покое, вы нам его всё равно не построите
  2192 0
Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  4742 9
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo