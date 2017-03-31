Продажа алкоголя, пенсии и детские путёвки: что изменится для калининградцев 1 апреля

С 1 апреля в России наступят изменения в сразу нескольких сферах: по всей стране повысят пенсии, а в Калининградской области начнут продавать путёвки в летние лагеря. Мы подготовили топ-8 самых важных, на наш взгляд, изменений.

1. Индексация пенсий

Пенсионерам проиндексируют выплаты на 1,5% . После первоапрельской индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит 8 тысяч 774 рубля. С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,4%. Пенсию увеличили на уровень инфляции прошлого года.

Кроме того, увеличивается стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии до 78 рублей 58 копеек. Как сообщалось на сайте Пенсионного фонда России , с начала года этот коэффициент составлял 78 рублей 28 копеек.

2. Новые условия труда

30 апреля Россия присоединится к Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени, пишет "Российская газета". Новшества защитят интересы тех, кто работает меньше сорока часов в неделю.



"Отныне, если работодатель сокращает ваше рабочее время, он всё равно должен соблюдать все правила, которые действуют при полной загрузке. Это, например, оплата отпуска, больничных, работы в праздничные дни. И всё это положено подробно расписать в трудовом договоре", — отмечается в статье.

3. За бутылкой — с водительскими правами

С 31 марта россияне могут покупать алкоголь, предъявляя вместо паспорта водительские права . Ранее допустимый возраст для покупки алкоголя граждане могли подтвердить с помощью всех видов паспортов (в том числе заграничного), временного удостоверения личности, паспорта моряка или иностранного гражданина, военного билета, вида на жительство или разрешения на временное проживание в России. При этом для покупки сигарет достаточно предъявить водительские права.

4. Ночью станет сложнее купить алкоголь

С 31 марта в силу вступают поправки, которые должны окончательно пресечь торговлю спиртным по ночам . Поправки в закон запретят под одной крышей находиться одновременно и общепиту, и розничному магазину. Владельцам таких точек придётся сделать выбор в пользу чего-то одного. И лицензии на продажу спиртного в магазинах и в кафе-ресторанах будут разными. Для продажи алкоголя в магазине все документы будут прежними, для продажи спиртного в кафе придётся добавить к стандартному пакету документов ещё и уведомление о начале такой деятельности в Роспотребнадзор, которое сейчас подаётся на добровольной основе.

Новые правила должны привести к тому, что алкоголь "навынос" после 22:00 будет просто невозможно купить легально. На деле, конечно, рестораны, например, смогут пробивать в чеке вместо одной бутылки вина шесть бокалов и продавать в таком виде, предварительно её открыв. А вот магазинам найти способы обхода новых правил будет уже сложнее. А может быть, купить в магазине алкоголь вечером и вовсе станет невозможно.

Разрешат продолжить торговлю спиртным рядом с новыми больницами и школами С 31 марта вступают в силу изменения в ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Они коснутся владельцев магазинов, торгующих спиртным, если неподалёку от них откроется школа, детский сад или больница, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям. То есть открытие, скажем, стоматологического кабинета давало возможность активистам из числа "возмущённой общественности" писать жалобы и требовать закрыть магазин по соседству. Законодатель пошёл навстречу бизнесу и позволил таким торговым точкам работать вне зависимости от изменившихся условий до тех пор, пока не истечёт их лицензия на торговлю", — пояснил Клопс.Ru заместитель председателя регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Елаев. Согласно поправкам, "дальнейшее продление срока действия лицензии производится лицензирующим органом без учёта возникших в течение срока действия лицензии ограничений, но не более чем на пять лет".

5. Новый график электричек

В связи с началом дачного сезона с 1 апреля изменится периодичность курсирования и расписание движения пригородных поездов , которые ходят в направлении Стрельни и Мамоново, а также на Советском и Черняховском направлениях. Изменения вводятся для удобства дачников.

С 3 апреля на маршрут возвращается автобус , который подвезёт жителей Московского района к рельсобусу. Автобусы будут подвозить жителей Московского района к остановочному пункту "Киевская" с промежуточными остановками на улицах Олега Кошевого, Карамзина, школа № 56, Южный бульвар, ул. Ульяны Громовой, Батальная, Автомобильная, Коммунистическая, у кинотеатра "Родина", Балтийского рынка, ул. Павлика Морозова (в районе о.п. Киевская). Время отправление автобусов от остановки "ул. Олега Кошевого" в 6:50 и 7:30. Время прибытия на остановку "ул. Павлика Морозова" в 7:15 и 8:25.

6. Выходим в плавание

7. Время подумать о летнем отдыхе



Цена путёвки в среднем выросла на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, разнятся цены и в зависимости от лагеря, его условий и укомплектованности. Однако стоимость питания установлена единая — 340 рублей в день, един и режим питания — пять раз в день.