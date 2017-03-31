На погранпереходе в Гроново начали строить зал для рентгеновского сканера

На погранпереходе российско-польской границы в Гроново в пятницу, 31 марта, начинаются строительные работы. Об этом сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, ссылаясь на информацию, переданную Палатой налоговой администрации в Ольштыне.



В Гроново начинают строить зал для размещения рентгеновского сканера и здание, предназначенное для обслуживания данного устройства. Окончание работ запланировано на 31 июля текущего года.



"В связи с этим возможны некоторые неудобства для лиц, пересекающих российско-польский участок границы в данном направлении", — отмечают в отделении по связям с общественностью калининградской областной таможни.