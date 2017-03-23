В Калининградской области 1 апреля открывается навигация на водных путях
С 1 апреля открывается навигация на внутренних водных путях Калининградской области. Об этом сообщает региональный Центр ГИМС МЧС России.
Где открывается навигация:
— Куршский залив со всеми судоходными путями;
— реки: Преголя, Дейма, Матросовка, Шешупа, Немонин, Тимбер, Ржевка, Луговая;
— каналы: Приморский, Полесский, Черняховский, Озерковский.
Судоводителям маломерных судов напоминают о выполнении правил плавания по внутренним водным путям и соблюдении установленных навигационных знаков.
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