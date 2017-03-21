С 1 апреля Калининградская железная дорога вводит расписание на дачный сезон
В связи с началом дачного сезона с 1 апреля изменится периодичность курсирования и расписание движения пригородных поездов, которые ходят в направлении Стрельни и Мамоново. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Так, пригородные поезда до Стрельни будут отправляться с Южного вокзала по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням в 7:45, из Стрельни — в 19:10.
На Мамоновском направлении утренний поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:35. При этом по понедельникам, пятницам, воскресеньям и праздничным дням он будет следовать до станции Мамоново, по средам и субботам — до станции Ладушкин. Со станции Ладушкин поезд будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 16:45, из Мамоново — по воскресеньям и праздничным дням в 16:20. Также на Мамоновском направлении по рабочим дням продолжат курсировать поезда, которые отправляются из Мамоново в 6:15 и 19:36, из Калининграда — в 18:00.
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