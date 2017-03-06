В Калининграде открыли интернет-продажу ж/д билетов на провоз багажа, велосипедов и животных

Калининградская пригородная пассажирская компания открыла виртуальную продажу билетов на провоз багажа, велосипедов и домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Теперь проездные документы можно купить на сайте КППК и оплатить их банковской картой. При этом комиссия удерживаться не будет. Бланк придёт на электронную почту, указанную при заказе.

"Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать дату отправления, маршрут, нажать опцию "Оформить дополнительный билет на провоз багажа/живности/велосипеда", выбрать поезд, и система автоматически рассчитает стоимость билета, которая составляет 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по выбранному маршруту", — говорится в сообщении компании.