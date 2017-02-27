С 31 марта в России начнут продавать алкоголь при предъявлении водительских прав
С 31 марта россияне смогут покупать алкоголь, предъявляя вместо паспорта водительские права. Об этом пишет "Российская газета"
, ссылаясь на приказ
Минпромторга.
На данный момент допустимый возраст для покупки алкоголя граждане могут подтвердить с помощью всех видов паспортов (в том числе заграничного), временного удостоверения личности, паспорта моряка или иностранного гражданина, военного билета, вида на жительство или разрешения на временное проживание в России. При этом для покупки сигарет достаточно предъявить водительские права.
Напомним, в Калининградской области недавно возбудили
несколько дел по факту незаконной продажи алкоголя в сети "Бутыль". Магазин подозревают в торговле горячительными напитками в ночное время.
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