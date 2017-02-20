В Калининградской области возбуждено несколько дел по факту незаконной продажи алкоголя в сети "Бутыль"

В Калининградской области расследуют уголовное по факту поддельных акцизных марок в черняховском магазине сети "Бутыль". Кроме того, сейчас в Арбитражном суде рассматривают два административных дела по факту незаконной продажи алкоголя. При этом ранее компанию уже штрафовали за нарушения правил торговли спиртным.

Клопс.Ru разбирался, что не так в одной из крупнейших сетей, торгующей горячительными напитками.

Закусочная без посуды и мебели

Сейчас в отношении ООО "Дельфин", которому принадлежит торговая сеть, рассматривают два административных дела. Информация об этом опубликована на официальном сайте Калининградского Арбитражного суда.

Первую жалобу подал ОМВД России по Черняховскому району на основании проверочной закупки. Покупатель приобрёл в одном из магазинов сети водку после десяти часов вечера. Продавшая товар кассир рассказала полицейским, что такое происходит ежедневно. Руководство проинструктировало продавцов, что при ночных проверках нужно ссылаться на документы, свидетельствующие о том, что магазин "Бутыль" работает как закусочная. Однако, по данным полиции, в торговом зале не было ни меню, ни барной стойки, ни посуды. Кроме того, сотрудник магазина не мог предъявить заключения санитарных инстанций.

Второй иск против "Бутыли" направила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. В рамках проверки ведомство обнаружило, что в одном из магазинов отсутствует сопроводительная документация на алкоголь. Ранее компанию уже привлекали за это к административной ответственности. В октябре 2016 года её оштрафовали на 200 тысяч рублей: в калининградском магазине "Бутыль" по ул. Лесопильной продавали водку без необходимых бумаг.

12 тысяч литров водки с поддельными акцизами

При подготовке материала также выяснилось, что "Бутыль" фигурирует не только в административных, но и в уголовных делах. По данным регионального управления МВД, летом прошлого года сотрудники отдела экономической безопасности провели проверку в одной из торговых сетей. Полицейские изъяли из одного из магазинов более 12 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками. Как сообщил Клопс.Ru источник в правоохранительных органах, речь идёт о "Бутыли" по адресу ул. Ленина, 3, в Черняховске.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ ("Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок"). Расследование продолжается. Полицейские устанавливают подозреваемых.

В магазине повесили фото покупателя с надписью: "Алкоголь не продавать".

Факты нарушений подтверждают и покупатели. Житель Черняховска Александр Пищик утверждает, что в одном из городских магазинов "Бутыли" (на ул. Ленина) продают спиртное в запрещённое законом время.

"Бутыль" открывается в 8 утра, — рассказывает Александр. — Фактически ежедневно около магазина собираются желающие выпить, это доставляет массу неудобств жильцам первого этажа".

Мужчина решил провести собственную контрольную закупку. Он зашёл в "Бутыль" в 8:15, купил полтора литра пива и сообщил об этом в полицию. Спустя несколько месяцев во время очередной проверки сотрудники правоохранительных органов нашли в магазине фотографию Александра с надписью: "Алкоголь не продавать". Так в сети борются с "неудобными" покупателями.

Руководство отказалось от комментариев

Мы тоже решили выяснить, правда ли то, что "Бутыль" в ночное и утреннее время торгует не только лимонадом, но и кое-чем покрепче. В четверг, 16 февраля, корреспондент Клопс.Ru провела собственный эксперимент. В 11 часов вечера она купила бутылку вина в торговой точке на проспекте Мира. При этом кассир пробила чек и продала алкоголь, не попросив документов, удостоверяющих возраст.

Тот самый чек

На вопрос о том, почему магазин открыто нарушает закон, продавщица сослалась на инструкции руководства и отказалась комментировать произошедшее.

"Вы читали закон? — пояснила сотрудница. — Все свои вопросы задавайте начальству, я лишь исполняющее звено".

Директор розничной сети магазинов "Бутыль" Тамара Волотовская также отказалась от комментариев.

Ранее Клопс.Ru уже писал о нарушениях в торговле алкоголем в Калининграде. Корреспондент издания провёл контрольную закупку и выяснил, что спиртное сомнительного происхождения продают не только в магазинчиках, но и в крупных сетях. Ему удалось купить несколько бутылок "палёной" водки в городских торговых точках.