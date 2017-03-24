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Стало известно, когда в продажу поступят путёвки в летние детские лагеря области и насколько они подорожали

15:27
  912 0
Фото из архива Клопс.Ru
1 апреля в Калининграде начнётся продажа путёвок в загородные лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

"С 1 апреля, в субботу, мы начинаем реализацию путёвок, — рассказала Анна Апполонова, председатель комитета по социальной политике администрации Калининграда. Уже сегодня хотим опробовать систему, чтобы и наши специалисты, и родители смогли заранее посмотреть все возможности. Мы развиваем прошлогодний опыт, чтобы избежать столпотворения в каком-то одном месте, переносим возможность покупки путёвки в электронном виде".

Пройдя по ссылке, можно познакомиться с условиями и программой каждого загородного центра, а также лагерей в черте города и подать заявление. После заполнения формы на электронную почту придёт квитанция для оплаты путёвки.

Анна Апполонова отметила, что цена путёвки в среднем выросла на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, разнятся цены и в зависимости от лагеря, его условий и укомплектованности. Однако стоимость питания установлена единая — 340 рублей в день, един и режим питания — пять раз в день. Это соответствует современным требованиям СанПиН по калорийности, витаминизации и разнообразию, а также отвечает уровню цен на продуктовом рынке региона.

Те, кто не имеет доступа к Сети, могут оформить покупку с помощью специалистов учреждений дополнительного образования:

— Дворец творчества детей и молодёжи (ул. Сергеева, 10),
— Дворец творчества детей и молодёжи "Янтарь" (ул. Судостроительная, 2),
— детско-юношеский центр "На Молодёжной" (ул. Молодёжная, 3),
— детско-юношеский центр "На Комсомольской" (ул. Комсомольская, 3),
— детско-юношеский центр "Московский" (ул. К. Назаровой, 59),
— дом детского творчества "Родник" (ул. Менделеева, 17),
— станция юных техников (Московский пр., 169а).

Как подчеркнула Анна Апполонова, в этом сезоне сохраняются и льготы в оплате путёвки малообеспеченным семьям. Напомним, в России ввели единые требования к организации детского отдыха.

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