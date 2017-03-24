Стало известно, когда в продажу поступят путёвки в летние детские лагеря области и насколько они подорожали

1 апреля в Калининграде начнётся продажа путёвок в загородные лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
"С 1 апреля, в субботу, мы начинаем реализацию путёвок, — рассказала Анна Апполонова, председатель комитета по социальной политике администрации Калининграда. Уже сегодня хотим опробовать систему, чтобы и наши специалисты, и родители смогли заранее посмотреть все возможности. Мы развиваем прошлогодний опыт, чтобы избежать столпотворения в каком-то одном месте, переносим возможность покупки путёвки в электронном виде".
Пройдя по ссылке
, можно познакомиться с условиями и программой каждого загородного центра, а также лагерей в черте города и подать заявление. После заполнения формы на электронную почту придёт квитанция для оплаты путёвки.
Анна Апполонова отметила, что цена путёвки в среднем выросла на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, разнятся цены и в зависимости от лагеря, его условий и укомплектованности. Однако стоимость питания установлена единая — 340 рублей в день, един и режим питания — пять раз в день. Это соответствует современным требованиям СанПиН по калорийности, витаминизации и разнообразию, а также отвечает уровню цен на продуктовом рынке региона.
Те, кто не имеет доступа к Сети, могут оформить покупку с помощью специалистов учреждений дополнительного образования:
— Дворец творчества детей и молодёжи (ул. Сергеева, 10),
— Дворец творчества детей и молодёжи "Янтарь" (ул. Судостроительная, 2),
— детско-юношеский центр "На Молодёжной" (ул. Молодёжная, 3),
— детско-юношеский центр "На Комсомольской" (ул. Комсомольская, 3),
— детско-юношеский центр "Московский" (ул. К. Назаровой, 59),
— дом детского творчества "Родник" (ул. Менделеева, 17),
— станция юных техников (Московский пр., 169а).
Как подчеркнула Анна Апполонова, в этом сезоне сохраняются и льготы в оплате путёвки малообеспеченным семьям. Напомним, в России ввели единые требования
к организации детского отдыха.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.