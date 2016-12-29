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Главная Новости Общество

В России ввели единые требования к организации детского отдыха

09:24
  362 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводятся единые требования к организаторам детского отдыха в России.  Об этом пишет ТАСС.

Закон совместно разработали сенаторы, представители регионов, министерств и ведомств, общественных организаций по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере в Карелии летом 2016 года, в результате которой погибли 14 детей.

Следить за выполнением указанных в законе требований будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти. В нём же будет реестр организаций, допущенных к планированию детского отдыха.

Стоит отметить, что туроператоры и турагенты будут обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и правила организации их прохождения детьми. Организаторы должны будут уведомлять контролёров о месте, сроках и длительности прохождения маршрутов.

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«Гибель детей на озере в Карелии в июне 2016 года»

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2 комментария Правила комментирования

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dfhg45yj
dfhg45yj #
10:09
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Владимир Кашин
Владимир Кашин #
10:43
То, что происходило у нас с детским летним отдыхом - только фильмы ужасов снимать. Довелось столкнуться минувшим летом...
Спасибо Матвиенко за закон.
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