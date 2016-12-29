В России ввели единые требования к организации детского отдыха
Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводятся единые требования к организаторам детского отдыха в России. Об этом пишет ТАСС.
Закон совместно разработали сенаторы, представители регионов, министерств и ведомств, общественных организаций по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере в Карелии летом 2016 года, в результате которой погибли 14 детей.
Следить за выполнением указанных в законе требований будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти. В нём же будет реестр организаций, допущенных к планированию детского отдыха.
Стоит отметить, что туроператоры и турагенты будут обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и правила организации их прохождения детьми. Организаторы должны будут уведомлять контролёров о месте, сроках и длительности прохождения маршрутов.
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