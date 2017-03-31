На маршрут возвращается автобус, который подвезёт жителей Московского района к рельсобусу

С 3 апреля в Калининграде возобновится курсирование автобуса маршрута №1ж, который по утрам рабочих дней будет ходить до остановки "Киевская". Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.



Автобусы будут подвозить жителей Московского района к остановочному пункту "Киевская" с промежуточными остановками на улицах Олега Кошевого, Карамзина, школа №56, Южный бульвар, ул. Ульяны Громовой, Батальная, Автомобильная, Коммунистическая, у кинотеатра "Родина", Балтийского рынка, ул. Павлика Морозова (в районе о.п. Киевская).



Время отправления автобусов от остановки "Ул. Олега Кошевого" в 6:50 и 7:30. Время прибытия на остановку "Ул. Павлика Морозова" в 7:15 и 8:25.



"Такой график работы автобусов позволит пассажирам осуществить пересадку на рельсовый автобус, который отправляется от остановочного пункта "Киевская" в 7:24 (до Чкаловска через Северный вокзал и о.п. "Сельма") и в 8:33 (до Северного вокзала)", — сообщают в пресс-службе КЖД.



Приобретённый в автобусе №1ж билет действителен также и на поездку в рельсобусе. Стоимость комбинированной поездки "автобус + поезд" до Северного вокзала и остановочного пункта "Сельма" по полному тарифу составляет 20 рублей, до станции Чкаловск — 22 рубля, для школьников и студентов очной формы обучения — 10 и 11 рублей соответственно.