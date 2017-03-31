На маршрут возвращается автобус, который подвезёт жителей Московского района к рельсобусу
С 3 апреля в Калининграде возобновится курсирование автобуса маршрута №1ж, который по утрам рабочих дней будет ходить до остановки "Киевская". Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Автобусы будут подвозить жителей Московского района к остановочному пункту "Киевская" с промежуточными остановками на улицах Олега Кошевого, Карамзина, школа №56, Южный бульвар, ул. Ульяны Громовой, Батальная, Автомобильная, Коммунистическая, у кинотеатра "Родина", Балтийского рынка, ул. Павлика Морозова (в районе о.п. Киевская).
Время отправления автобусов от остановки "Ул. Олега Кошевого" в 6:50 и 7:30. Время прибытия на остановку "Ул. Павлика Морозова" в 7:15 и 8:25.
"Такой график работы автобусов позволит пассажирам осуществить пересадку на рельсовый автобус, который отправляется от остановочного пункта "Киевская" в 7:24 (до Чкаловска через Северный вокзал и о.п. "Сельма") и в 8:33 (до Северного вокзала)", — сообщают в пресс-службе КЖД.
Приобретённый в автобусе №1ж билет действителен также и на поездку в рельсобусе. Стоимость комбинированной поездки "автобус + поезд" до Северного вокзала и остановочного пункта "Сельма" по полному тарифу составляет 20 рублей, до станции Чкаловск — 22 рубля, для школьников и студентов очной формы обучения — 10 и 11 рублей соответственно.
Напомним, в январе в Калининграде на маршрут вернулся рельсобус
, который последние несколько лет курсировал от улицы Киевской до Северного вокзала. Теперь поезда ходят как до прежней конечной станции, так и до Чкаловска с Гурьевском. Но только по рабочим дням.
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