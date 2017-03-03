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Борьба за трезвость: предпринимателям закрывают лазейки по продаже алкоголя по ночам

Автор: Наталья Ромашина
14:32
  1194 3
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Запрет на продажу алкоголя после одиннадцати вечера был введён ещё в 2012 году, и с тех пор его несколько раз пытались усовершенствовать. Это федеральный закон, который позволяет регионам самим определять точное время, когда продажа спиртного под запретом. В Калининградской области ограничения действуют с 22:00 до 8:00. Сейчас во многих магазинах горячительные напитки продаются и в это время благодаря лазейке в законодательстве, но с 31 марта в силу вступают поправки, которые должны окончательно пресечь торговлю спиртным по ночам.

Два в одном

Лазейка, которая позволяет покупать спиртное после 22:00, проста, и ей пользуются уже долгое время предприниматели по всей стране. Калининград не исключение. Всё дело в том, что сейчас покупать спиртное можно круглосуточно в заведениях общепита. Поэтому магазины, торгующие алкоголем, формально открывают (регистрируют) точку общепита на территории магазина и обходят таким образом "полусухой закон". Благо лицензия на продажу одна. До одиннадцати они торгуют как магазин, после — как мини-кафе.

Конечно, есть требования к точкам общепита, даже к самым незамысловатым — например, минимальный размер помещения, наличие фундамента в здании, воды. В ларьке оформить кафе не получится, но затраты на аренду помещения побольше и посерьёзнее обычно всё равно ниже, чем упущенная прибыль.

Что изменится

Поправки в закон запретят под одной крышей находиться одновременно и общепиту, и розничному магазину. Владельцам таких точек придётся сделать выбор в пользу чего-то одного. И лицензии на продажу спиртного в магазинах и в кафе-ресторанах будут разными. Для продажи алкоголя в магазине все документы будут прежними, для продажи спиртного в кафе придётся добавить к стандартному пакету документов ещё и уведомление о начале такой деятельности в Роспотребнадзор, которое сейчас подаётся на добровольной основе.

Новые правила должны привести к тому, что алкоголь "навынос" после 22:00 будет просто невозможно купить легально. На деле, конечно, рестораны, например, смогут пробивать в чеке вместо одной бутылки вина шесть бокалов и продавать в таком виде, предварительно её открыв. А вот магазинам найти способы обхода новых правил будет уже сложнее. А может быть, купить в магазине алкоголь вечером и вовсе станет невозможно.

Бизнесу дадут время

Начальник отдела лицензирования областного минпрома Дмитрий Новиков 2 марта во время заседания в КТПП заявил, что бизнесу пойдут навстречу и дадут время перестроиться на новые правила. По старым лицензиям, которые даются от года до пяти лет, можно будет работать до конца срока их действия. Это значит, что магазины постепенно будут искать решения для себя.

— Больше не получится совместить розницу и общепит, теперь обязательное требование, чтобы это были разные помещения. Теперь каждый предприниматель должен определить для себя, чем он будет заниматься, и если он оказывает услуги общественного питания, то торговать "навынос" алкоголем он уже не сможет, это запрещено законом. При этом другую продукцию продавать в розницу он по-прежнему сможет, — заявил Новиков.

Ранее сообщалось, что ФСБ рекомендует запретить продажу алкоголя в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года. В этих городах введут и усиленные меры безопасности.

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3 комментария Правила комментирования

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AlexandrKrotov
AlexandrKrotov #
14:45
берд полный. сейчас наоборот набирают обороты кафе-магазины. Например в начале ул Колоскова открылось новое подобное заведение. Удобный формат.
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pribalt39
Russia pribalt_39 #
15:56
Верните рюмочные!!!
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МертвыеДуши
Души Мертвые #
16:42
Отлично! Еще нужно запретить продавать алкоголь в магазинах расположенных в жилых домах.
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