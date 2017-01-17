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ФСБ рекомендует запретить продажу алкоголя в принимающих городах в дни матчей ЧМ-2018

09:45
  362 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В дни матчей ЧМ-2018 в принимающих городах могут запретить продажу алкоголя и массовые акции. Как пишет "Риамо", Федеральная служба безопасности России подготовила предложения по обеспечению усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA — 2018, Кубка конфедераций FIFA — 2017, по которым предлагается запретить в Москве и других городах проведения ЧМ-2018 розничную продажу алкогольной продукции накануне и в день проведения матчей.

"Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности: ввести запрет на розничную продажу и употребление алкогольной продукции, реализуемой при оказании услуг общественного питания в местах оказания таких услуг в стеклянной таре, накануне дня проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года и в день их проведения", — говорится в тексте постановления.

Кроме того, в регионах России, где пройдет Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года, введут усиленные меры безопасности, пишет ТАСС.

"Ввести в субъектах Российской Федерации, в которых проводятся мероприятия чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, усиленные меры безопасности при проведении ‎Кубка конфедераций 2017 года с 1 июня по 12 июля 2017 года, а также при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года с 25 мая ‎по 25 июля 2018 года", — говорится в проекте указа.

В проекте указа отмечается, что с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года будет запрещено использование летательных аппаратов, включая беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. А все массовые акции во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года будут согласовываться с МВД и ФСБ России.

Напомним, в Калининграде на время ЧМ-2018 ужесточат правила регистрации. Проект предполагает, что приезжих обяжут в течение трёх дней подавать документы о регистрации по месту пребывания. Также ужесточат правила проведения митингов и демонстраций: их придётся согласовывать с МВД и ФСБ.
 
Кроме того, въезд на территорию 11 городов России ограничат для некоторых категорий автобусов во время проведения ЧМ-2018, также будут приостановлены экскурсии для туристов. В регионах, которые примут матчи, собираются запретить и продажу оружия.

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2 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
10:12
В дни матчей ЧМ-2018 в принимающих городах могут запретить продажу алкоголя ...
Типа, пусть лучше с собой везут? Оригинально-с...
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misha.fedorov.2018
misha.fedorov.2018 #
11:11
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