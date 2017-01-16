В Калининграде на время ЧМ-2018 ужесточат правила регистрации

В Калининграде, как и в десяти других городах России, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, временно усилят меры безопасности. Об этом сообщается в проекте указе президента России, опубликованном на официальном сайте для размещения информации о подотовке нормативных правовых актов.

Проект предполагает, что приезжих обяжут в течение трёх дней подавать документы о регистрации по месту пребывания. Также ужесточат правила проведения митингов и демонстраций: их придётся согласовывать с МВД и ФСБ.

Кроме этого, власти регионов получили рекомендацию на время чемпионата запретить продажу алкоголя в стеклянной таре в кафе и ресторанах и расширить перечень мест массового скоплния граждан, где продажа спиртного будет запрещена. Также на время проведения матчей в город запретят въезд автобусам, не оборудованным системой ГЛОНАСС.