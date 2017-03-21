Медведев утвердил размер индексации пенсий с 1 апреля

С 1 апреля российским пенсионерам проиндексируют выплаты на 1,5%. Об этом сообщает ТАСС.



Коэффициент индексации социальных пенсий утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Индекс роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2016 год составил 1,015, потому индексация была проведена с тем же коэффициентом.



После первоапрельской индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит 8 тысяч 774 рубля.