Медведев утвердил размер индексации пенсий с 1 апреля
С 1 апреля российским пенсионерам проиндексируют выплаты на 1,5%. Об этом сообщает ТАСС.
Коэффициент индексации социальных пенсий утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Индекс роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2016 год составил 1,015, потому индексация была проведена с тем же коэффициентом.
После первоапрельской индексации средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит 8 тысяч 774 рубля.
С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 5,4%.
Пенсию увеличили на уровень инфляции прошлого года.
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