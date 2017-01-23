С 1 февраля в России на 5,4% проиндексируют пенсии

В России с 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 5,4%. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте кабинета министров страны.



Пенсия будет увеличена на уровень инфляции прошлого года. Подпись в документе поставил премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Средства на индексацию пенсий предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда РФ. Всего на эти цели планируется потратить порядка 230 млрд рублей. Повышение размера страховых пенсий коснётся около 30 млн человек. Проиндексируют также и пенсии неработающих военных пенсионеров, которые наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению получают страховую пенсию по старости. Таких граждан в стране около 450 тысяч.



"Средний размер страховой пенсии после перерасчёта с 1 февраля 2017 года увеличится на 384 рубля, при этом страховая пенсия по старости возрастёт на 400 рублей, страховая пенсия по инвалидности — на 160 рублей и страховая пенсия по случаю потери кормильца — на 315 рублей", — отметили в правительстве.