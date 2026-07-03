Топливный коллапс, литовское спокойствие и свобода от самокатов: события недели, которые обсуждали в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Дамир Батыршин Авторская колонка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Отбой военной угрозы На неделе в Литве признали, что Россия не собирается нападать на страны Балтии. По крайней мере, разведка соседнего государства не нашла никаких данных, которые бы подтверждали разного рода инсинуации об этом. Литовские СМИ распространили официальное сообщение Министерства обороны. В военном ведомстве считают, что все публикации о возможной атаке на Прибалтику и Польшу преследуют своей целью повысить эскалацию напряжённости в регионе Балтийского моря. Иными словами, калининградские соседи сами себя пугают некой военной угрозой со стороны России и сами же боятся своих страшилок. Но раз Россия им больше не угрожает, может, стоит снизить градус недружественности и как-то нормализовать отношение к Калининградской области? Например, не придираться к транзитчикам, не мариновать большегрузы на границе и разрешить, наконец, поезда без лимита в 300 пассажиров?

Бензиновый зоопарк Главным раздражителем уходящей недели в Калининграде, конечно, является ситуация с автомобильным топливом. Уговоры губернатора жителей, чтобы не создавали ажиотаж и не скупали бензин, не помогли. За развитием ситуации можно наблюдать в прямом эфире, благо вся информация и реакция людей сейчас транслируется в чатах. Очевидно, исследователи могут получить великолепные материалы коллективного бессознательного отдельно взятого социума на ограниченной территории. Иными словами, можно наблюдать за обезьянами в зоопарке, а можно — как люди ведут себя в критической ситуации в Калининградской области. Многие калининградцы впали в самую настоящую истерию и наглухо забили немногие оставшиеся работать в свободном режиме АЗС. Доходит до того, что люди простаивают в очередях по 12-18 часов. По свидетельству водителей, очень многие заливают в свои бензобаки лишь по несколько литров. Больше просто не влезает. Такие покупатели выстаивают в очередях, из-за чего другим, с пустыми бензобаками, топливо купить бывает очень сложно. При этом в регионе введён лимит в 30 литров на одну заправку, что у большинства автомобилей составляет больше чем полбака. Доходит до того, что, заливая в бензобак каплю, некоторые сливают остаток в канистры. В ответ на замечания, что так вообще-то делать запрещено и что из-за этого может не хватить остальным, такие покупатели огрызаются: положено 30 литров, и они зальют их любой ценой. Это означает, что запрет на заправку в канистры фактически не работает и никакого контроля за его соблюдением нет. Единичные попытки работников АЗС навести порядок наталкиваются на агрессию. Информация, что нарушители порядка были как-то наказаны полицией, отсутствует. В то же время законопослушные граждане не могут набрать себе пять литров бензина для садовой техники или лодочных моторов.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В многочисленных чатах есть масса фото и видеоматериалов, как люди хвастаются своими запасами топлива, которые они хранят в гаражах, подвалах и даже на балконах многоэтажек. Это создаёт ещё одну проблему, ведь топливо запрещено держать в неприспособленных для этого местах. К чему может привести такой разгул, остаётся только догадываться. Опять же нет никакой официальной информации, что полиция выявляет такого рода запасливых граждан, наказывает их и изымает незаконно хранящееся топливо. Странный либерализм властей, которые попустительствуют очередям, не хотят вводить ограничение на количество заправок, не контролируют запрет на закупку бензина в канистры, объяснил первый замгубернатора Валерий Шерин. На вопрос, почему не вводится регламентирование очередей, как уже начали делать в других регионах, он ничтоже сумняшеся заявил, что таким образом власти заботятся о тех, кому в силу каких-то причин нужно купить топливо по живой очереди. Гуманизм и забота о ближних — дело замечательное и из уст чиновников редкое, но калининградским столоначальникам, видимо, не сообщили, что в тех регионах, где регламентирована продажа топлива, есть несколько заправок, где оно продаётся в свободном режиме. И у людей есть выбор — покупать в своё назначенное время без очередей, мордобоя и прочей «движухи» или же на общих основаниях. Думается, кому сильно приспичило заправиться, тот может и постоять. Остальным же не улыбается проводить много часов после основной работы в очередях. К тому же, те, кто сейчас заливает по пять литров до полного бака в страхе, что им не хватит, будут знать: они гарантированно получат свою пайку и освободят АЗС от своего присутствия. Без введения лимита на количество заправок и жёсткой борьбы с незаконным хранением автомобильного топлива все меры властей по стабилизации ситуации похожи на наполнение водой бездонной бочки. И даже повышенное внимание к региону со стороны президента Владимира Путина не поможет сбить нездоровый ажиотаж и безумное потребление. Или чиновники надеются, что с бензином будет так же, как с гречкой — все сделают запасы и успокоятся?

Электрички вместо автобусов Бензиновый кризис уже начал напрямую влиять на жизнедеятельность региона. Из-за очередей к АЗС, которые вываливаются на дороги, автобусы не могут проехать по маршруту, а пассажирам приходится выходить из салона и идти пешком. Но проблемы в Калининграде — это полбеды. Самая настоящая беда происходит в муниципалитетах. Там из-за нехватки топлива отменяется ряд автобусных маршрутов. И как людям добираться до нужного места, никто не объясняет. Парадокс: в то время, когда нужно, наоборот, увеличивать количество общественного транспорта, чтобы люди пересаживались с автомобилей и не тратили дефицитный бензин, автобусы сокращают. Вряд ли ответственные за это чиновники не понимают пагубность таких действий. Очевидно, понимают. Но почему тогда самоустраняются от решения проблемы, непонятно. На фоне проблем с автобусами самое время развивать электротранспорт. Как раз в пятницу на Сельме открыли новую остановку электричек «Елизаветинскую». Она позволит местным жителям не только быстрее добираться до моря — ведь им не придётся ехать на Северный вокзал или идти на другую остановку — но, в первую очередь, позволит без пробок доезжать до центра города. Это именно то, что нужно в этой ситуации с топливом. А до моря путь тоже можно оптимизировать. Как раз на неделе один из калининградских инженеров поделился своей идеей насчёт этого. Кольцевой маршрут на Зеленоградск и Пионерский позволит повысить интенсивность движения. И люди опять же с удовольствием сядут на электрички, вместо того, чтобы тратить топливо в пробках к морю и поисках, где припарковаться в курортных городах.

Три дня без опасности В череде вала негативных новостей калининградцев обрадовали позитивной. На время празднования Дня города и юбилея области в центре и ряде мест будет абсолютно запрещено использование арендных электросамокатов. Это значит, что жителей не станут сбивать на тротуарах, а сами самокатчики не будут лезть под колеса автомобилей. Значит, всё же власти могут ограничить движение электросамокатов, когда захотят. Конечно, если на праздновании юбилея задавят какого-нибудь ребёнка или пожилого человека, торжество, и без того омрачённое бензиновым коллапсом, будет вовсе кислым. И никакие аргументы, что аренда самокатов — это бизнес и вообще они помогают мобильности, в эти три дня не работают. С другой стороны, именно во время проблем с топливом, когда на машине не поедешь, автобусы не ходят, а такси вздорожало, средства индивидуальной мобильности могли бы стать той самой палочкой-выручалочкой. Ведь по большому счёту все претензии к кикшерингу заключаются в том, что ими, в нарушение порядка, пользуются подростки. Именно они в большинстве своём не соблюдают правила пользования электросамокатами — не спешиваются на пешеходных переходах, опасно гоняют на тротуарах и ездят по двое. И от того, смогут ли кикшеринговые компании навести порядок в своём хозяйстве, зависит, изменится ли отношение общества к таким устройствам.