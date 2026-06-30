22:24

Калининград станет городом без самокатов, но ненадолго

  1. Калининград
Автор:
Калининград станет городом без самокатов, но ненадолго - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде в дни празднования 80-летия города и области запретят движение и парковку самокатов. Ограничения коснутся как прокатной, так и личной техники. Об этом предупредили в мэрии.

В городе с 3 по 5 июля введут 11 запретных зон:

  1. с 14:00 3 июля до 22:00 5 июля — Верхнее озеро и парк «Юность»;
  2. с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Канта;
  3. с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Октябрьский;
  4. с 9:00 до 12:00 4 июля — Мемориал 1200 гвардейцам;
  5.  с 9:00 до 22:00 4 июля — стадион «Балтика»;
  6. с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — проспект Мира, ул. Театральная, пл. Победы, Ленинский проспект (пешеходная зона);
  7. с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — ул. Профессора Баранова (пешеходная зона);
  8. с 14:00 до 22:00 4 июля — ул. Флотская;
  9. с 14:00 до 22:00 4 июля — Летнее озеро;
  10. с 14:00 до 22:00 4 июля — Чкаловск;
  11. с 14:00 до 22:00 5 июля — Центральный парк.

В Калининграде с 3 по 5 июля ограничат движение транспорта и изменят схему движения автобусов и троллейбусов.

Тема:
День города 2026 в Калининграде
Свежие новости по теме
Калининград станет городом без самокатов, но ненадолго
Вчера
22:24
Запретят парковки и перекроют улицы: Калининград на три дня откажется от транспорта
26 июня 2026
22:32
Три дня праздника: куда сходить на День города в Калининграде
17 июня 2026
12:18
На Дне города в Калининграде выступят Burito, Zivert и двое Газмановых
11 июня 2026
13:01
В Калининграде ко Дню города установят сотни флагов и несколько фотозон
01 июня 2026
11:43
Все новости по теме
2 467
Дороги