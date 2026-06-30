Калининград станет городом без самокатов, но ненадолго

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в дни празднования 80-летия города и области запретят движение и парковку самокатов. Ограничения коснутся как прокатной, так и личной техники. Об этом предупредили в мэрии.

В городе с 3 по 5 июля введут 11 запретных зон: