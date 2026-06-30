Калининград станет городом без самокатов, но ненадолго

В Калининграде в дни празднования 80-летия города и области запретят движение и парковку самокатов. Ограничения коснутся как прокатной, так и личной техники. Об этом предупредили в мэрии.
В городе с 3 по 5 июля введут 11 запретных зон:
- с 14:00 3 июля до 22:00 5 июля — Верхнее озеро и парк «Юность»;
- с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Канта;
- с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Октябрьский;
- с 9:00 до 12:00 4 июля — Мемориал 1200 гвардейцам;
- с 9:00 до 22:00 4 июля — стадион «Балтика»;
- с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — проспект Мира, ул. Театральная, пл. Победы, Ленинский проспект (пешеходная зона);
- с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — ул. Профессора Баранова (пешеходная зона);
- с 14:00 до 22:00 4 июля — ул. Флотская;
- с 14:00 до 22:00 4 июля — Летнее озеро;
- с 14:00 до 22:00 4 июля — Чкаловск;
- с 14:00 до 22:00 5 июля — Центральный парк.
В Калининграде с 3 по 5 июля ограничат движение транспорта и изменят схему движения автобусов и троллейбусов.