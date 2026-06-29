Инженер из Калининграда предложил летом пускать «Ласточки» по кругу, чтобы облегчить жизнь пассажирам

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«Ласточки» летом нужно пускать по кругу, чтобы они не ходили переполненными в разгар сезона. Своей идеей с «Клопс» поделился калининградский инженер.

По словам Константина, в нынешней ситуации увеличить частоту электричек невозможно: линии между станциями однопутные, и поезда вынуждены разъезжаться только на остановках. Из‑за этого даже экспрессы регулярно притормаживают, ожидая встречные составы.

Сейчас «Ласточки» раз в час, иногда — раз в 30 минут ходят из Калининграда в Зеленоградск и Светлогорск через Пионерский. В сезон в вагонах давка. Инженер предлагает изменить маршрут так, чтобы поезда ходили по кругу:

Северный вокзал → Зеленоградск → Пионерский → обратно на Северный вокзал.

Такая схема, по расчётам автора, позволит запускать электрички каждые 15 минут или даже чаще. Бóльшая часть рейсов могла бы идти в режиме экспресса с редкими остановками в посёлках по пути. Соединить круговую линию с Южным вокзалом, считает автор, тоже возможно, отправляя туда часть составов с нижней платформы.

Между Светлогорском и Пионерским предлагается оставить отдельную электричку, курсирующую по тому же графику. Константин подчёркивает: количество поездов увеличивать не потребуется — речь только о перераспределении имеющихся составов.

Инициатор признаёт, что у схемы есть недостатки:

пассажирам, которые едут в Светлогорск или Пионерский, придётся проезжать через Зеленоградск;

жителям некоторых посёлков станет неудобнее: например, чтобы попасть из Переславского в Пионерский, нужно будет ехать через Калининград.

Но, по мнению инженера, решение главной проблемы — давки в вагонах — компенсирует эти неудобства: «Когда поездов больше и они ходят чаще, людям не приходится штурмовать двери».

Пассажиры жалуются на жару в вагонах

Поездка с семьёй в Зеленоградск превратилась для семьи калининградки Светланы в испытание: «В вагоне было очень жарко и душно. Кондиционер, по ощущениям, не работал, а окна были закрыты. Люди стояли вплотную, а кто‑то ел жареную курицу — запах стоял резкий».

Аналогичную историю описала пассажирка Анна, ехавшая из Пионерского в Калининград. Ей также показалось, что система охлаждения не справляется.