Канистра «на всякий случай» может обернуться делом: где нельзя держать бензин

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Из-за проблем с поставками бензина в некоторых регионах автомобилисты начали закупать топливо впрок, но держать канистры дома, в гараже или на парковке запрещено. Об этом «Ведомости» пишут во вторник, 30 июня.

Бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям. Опасность представляет не только само топливо, но и его пары: они могут скапливаться в плохо проветриваемых помещениях и воспламеняться даже от статического электричества. Правила хранения прописаны в противопожарных нормах, а обязанность их соблюдать — в ст. 34 федерального закона «О пожарной безопасности».

В квартире нельзя хранить бензин — неважно, стоит канистра в прихожей, кладовой, тамбуре или у входной двери. Запрет касается коридоров, лестничных клеток и балконов: это жилое пространство или пути эвакуации. На лоджии ёмкость может перегреваться летом и сильно охлаждаться зимой, что повышает риск протечки и пожара.

Топливо также нельзя держать на чердаках, в подвалах, цоколях, подпольях, котельных, электрощитовых и вентиляционных камерах. Такие помещения опасны из-за плохого воздухообмена и близости коммуникаций. Ограничение касается как многоквартирных, так и частных домов.

В гаражах, подземных паркингах и на стоянках горючее тоже держать не разрешается. Правило распространяется на полные канистры и пустую тару: их не оставляют на стеллажах, в смотровых ямах или багажниках припаркованных машин. Там же не заправляют автомобили и не сливают бензин. Горловина бака должна оставаться закрытой.

Автомобиль подходит только для перевозки, а не для постоянного хранения бензина. Ёмкость должна быть герметичной, стоять вертикально и быть закреплена так, чтобы не каталась по салону. Её нельзя ставить рядом с нагревающимися предметами или под прямыми солнечными лучами. Предполагается, что после поездки канистру нужно куда-то вынести.

На даче или в частном доме небольшой запас можно держать только в отдельном нежилом хозблоке — гараж и технические помещения не подходят. Комната должна проветриваться, а канистры — стоять в тени и подальше от тепла. Обогревателям и лишней электрике там не место. Горючее ставят отдельно от газовых баллонов, удобрений, окислителей и других опасных материалов.

Для топлива подходит заводская металлическая канистра с исправной крышкой и бензостойким уплотнителем. Допустим и специальный пластик, если производитель прямо указал, что он рассчитан на нефтепродукты. ПЭТ-бутылки, стеклянные банки и случайная бытовая тара не годятся — на АЗС могут отказать в продаже топлива в такую ёмкость.

За всё перечисленное гражданина могут привлечь по ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Обычно физлицу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, при особом противопожарном режиме — от 10 до 20 тысяч. Если дело закончилось возгоранием, ущербом имуществу или лёгким либо средней тяжести вредом здоровью, сумма вырастает до 40–50 тысяч рублей.

При тяжких последствиях возможна уголовная ответственность. Ст. 218 УК РФ («Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий») предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Если погибли два человека и более, по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») максимальный срок достигает семи лет.