В Калининградской области планируют увеличить число работающих АЗС на треть

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В Калининградской области планируют продавать топливо в розницу в сети АЗС «Балтнефть». Об этом первый заместитель губернатора Валерий Шерин рассказал в программе «Дом Советов» в пятницу, 3 июля.

По словам чиновника, власти рассматривают разные варианты регулирования очередей на заправках. Вводить дополнительные ограничения в Калининградской области не планируют.

Сейчас в розничной сети устойчиво работают 71 АЗС. Это «Лукойл», «Тебойл» и «Сургутнефтегаз», он же «Калининграднефтепродукт». Если удастся запустить в розницу «Балтнефть», общее число заправочных пунктов может вырасти почти до 110.

«Я полагаю, что в этом случае нам удастся снять ажиотажный спрос и снять издержки этих перетоков с одних АЗС на другие и формирование этих больших очередей», — отметил Шерин.