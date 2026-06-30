В Калининградской области сокращают часть автобусных рейсов

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В Калининградской области временно не ходит автобус №582 Зеленоградск — Синявино. Причиной назвали нехватку топлива, сообщили «Клопс» в компании, которая занимается перевозкой.

С 1 июля в регионе сократится часть рейсов на нескольких межмуниципальных направлениях. В объявлении для пассажиров указаны изменения на маршрутах из Калининграда:

№111 до Гвардейска

№118 до Светлогорска

№119 до Пионерского

№148 до Багратионовска.

На маршруте №111 отменяют рейс из Гвардейска в 6:30.

На направлении Калининград — Светлогорск не будут выполняться рейсы из областного центра в 8:20, 11:40, 15:00, 18:20 и 19:00. Из Светлогорска — в 10:00, 13:20, 16:40, 20:00 и 20:40.

На маршруте №119 отменяют рейсы из Калининграда в 6:00, 9:30, 12:50, 15:10 и 18:50. Обратно — в 7:15, 11:00, 14:35, 17:15 и 20:20.

На направлении №148 по рабочим дням и субботам не будут выполняться рейсы из областного центра в 6:25, 10:00, 14:00 и 17:40. Из Багратионовска — в 8:10, 11:55, 15:35 и 19:00.

В компании-перевозчике пояснили, что сами маршруты не закрывают: речь идёт о сокращении отдельных рейсов. Причина — нехватка водительского состава.

Калининградские перевозчики говорят, что критических проблем с заправкой у них нет, но ситуация с дизельным топливом стала сложнее. Солярка есть, в том числе на небольших АЗС, где из-за отсутствия бензина порой меньше очередей. Однако цены на таких станциях заметно выросли, и это бьёт по экономике транспортных компаний.

Часть автобусов заправляется только в определённых сетях, например, на «Лукойле». Сейчас подъехать к таким АЗС бывает проблематично из-за очередей.

Перевозчики просят автомобилистов с пониманием относиться к пассажирскому транспорту и по возможности пропускать автобусы вперёд. Машины работают на маршрутах целый день, в том числе в жару, и задержки на заправках могут сказываться на графике.