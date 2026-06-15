Блэкаут в Калининградской области и пожар в пятиэтажке: 11 событий, которые обсуждали в длинные выходные

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Ссылка На части Калининградской области произошёл блэкаут, а в пятиэтажке на Ульяны Громовой случился пожар, из дома выводили человека в наручниках — о чём ещё писал «Клопс» в длинные выходные.

3. В калининградском аэропорту Храброво в воскресенье, 14 июня, задерживались 20 рейсов, ещё шесть отменили. С опозданием отправились семь бортов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также прибыли 13 рейсов из этих городов. Задержки варьировались от 50 минут до четырёх часов. Отменили по три рейса из Москвы и в Москву. 4. Ленинградский районный суд Калининграда отклонил иск жильцов дома №68 на Московском проспекте, которые требовали признать незаконными действия администрации по отключению воды и электричества и фактическому принуждению к выселению. Заседание прошло 11 июня, длилось более пяти часов и прерывалось из-за того, что одной из присутствующих стало плохо. Суд отклонил все ходатайства жильцов, включая просьбу о независимой экспертизе состояния здания. Представители мэрии настаивали, что действовали в рамках закона, ссылаясь на угрозу разрушения соседнего аварийного дома №70 и решение комиссии по ЧС. В доме остаются 25 семей, которые намерены продолжить разбирательства. 5. Калининградцы пожаловались, что не смогли оформить бесплатные билеты на праздничные концерты ко Дню города на «Ростех Арене» — регистрация оказалась недоступна практически сразу после открытия. В региональном министерстве культуры и туризма пояснили, что в первый день выставили на продажу не все билеты, а только большую партию, которую быстро разобрали. Постепенно билеты будут добавлять. Концерты с 3 по 5 июля, а также семейные активности на прилегающей территории остаются бесплатными. 6. В воскресенье, 14 июня, на Верхнем озере в районе улицы Земельной местные жители заметили «полуостров» из ила и отходов. По словам горожан, периодически там проводят уборку, но собранный мусор оставляют на крутом берегу, а через несколько дней он снова сползает вниз.

Фото: очевидцы

7. В воскресенье, 14 июня, около полудня в водоёме между «Кикбокс ареной» на Аллее Смелых, 207, и парком Ветеранов в Калининграде обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, погибший находился в заболоченном озере. Позже стало известно, что погибшим оказался 75-летний местный житель. Его обнаружил знакомый во время прогулки с собакой. Мужчина жил один, страдал деменцией, за ним присматривали соседка и нанятые помощники, которых оплачивает дочь из-за границы. Последний раз пенсионера видели живым 12 июня. Признаков насильственной смерти на теле не нашли, точную причину установит экспертиза.

Фото: очевидец. Место происшествия.

8. В пятницу, 12 июня, на площади Победы в Калининграде росгвардейцы задержали мужчину, который выбежал из торгового центра с ножом. За ним бежали сотрудники охраны. По предварительным данным, мужчина пытался совершить кражу в одном из магазинов, а когда его попытались остановить, оказал сопротивление и стал угрожать ножом. Задержанного доставили в отдел полиции.

9. Утром в пятницу, 12 июня, перед въездом в Гурьевск образовалась пробка из-за ДТП. У одного из легковых автомобилей оказался полностью смята задняя часть, детали машины разбросало по дороге — их сметали работавшие на месте специалисты.

10. Вечером в субботу, 13 июня, в конце Московского проспекта в Калининграде столкнулись две легковушки. Водитель Mercedes врезался в двигавшийся впереди Volkswagen. Травмы получил пассажир второго автомобиля.

Фото с места происшествия.. Фото: ГАИ региона

11. Вечером в субботу, 13 июня, на улице Заречной в Зеленоградске таксист на Hyundai сбил двух подростков на самокате. В результате ДТП пострадали мальчик и девочка 2011 года рождения . От удара самокат подбросило, а руль разбил лобовое стекло автомобиля.