В Калининградской области восстановили электричество после трёхчасового блэкаута

В Калининградской области полностью восстановили электроснабжение после массового отключения, которое продолжалось около трёх часов. Об этом в пресс-службе регионального правительства сообщили в воскресенье, 14 июня.
Все потребители запитаны», — заявили власти, сославшись на данные областного министерства инфраструктуры.
Около 14:30 без электричества остались отдельные районы Калининграда и несколько муниципалитетов области. По данным властей, на ТЭЦ-2 сработала противоаварийная автоматика, после чего отключилась часть оборудования. Нагрузку перераспределили на другие станции.