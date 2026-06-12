Калининградцы пожаловались на недоступность билетов на «Ростех Арену» ко Дню города

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Калининградцы пожаловались, что не смогли оформить билеты на праздничные концерты ко Дню города, которые пройдут на «Ростех Арене». По словам горожан, регистрация была недоступна практически сразу после открытия.

Организаторы мероприятий (министерство культуры и туризма Калининградской области) сообщили, что часть билетов ещё не была загружена в систему.

«В первый день объявления регистрации на бесплатное посещение концертов, посвященных 80-летию Калининградской области, была выставлена большая партия билетов, которые очень быстро разобрали. В первый день организаторы выставили не все возможные билеты, поэтому постепенно билеты еще будут добавлять. Необходимо следить за обновлениями и официальной информацией», — добавили в ведомстве.

Сроки полной выгрузки билетов не уточняются. Калининградцам напомнили, что билеты на концерты на стадионе с 3 по 5 июля — бесплатные. Праздничная программа и семейные активности также будут проходить на территории рядом со стадионом.