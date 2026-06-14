На Верхнем озере в районе улицы Земельной появился «полуостров» из ила и мусора (фото)

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На Верхнем озере в районе улицы Земельной образовался заросший участок из ила и отходов, который калининградцы стали называть «полуостровом». Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 14 июня.

По словам местных жителей, в этом месте периодически проводят уборку, но делают это по непонятной системе: собранный мусор оставляют рядом, на крутом берегу. Через несколько дней часть отходов, по словам очевидцев, снова сползает вниз.

«Сначала этот участок был просто заболоченной территорией, а теперь зарос травой. Судя по всему, скоро на полуострове появятся первые деревья», — сетуют горожане.