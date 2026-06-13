От удара разбилось лобовое стекло: в Зеленоградске таксист сбил подростков на самокате (фото)

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В Зеленоградске таксист сбил подростков на самокате. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы а также в Госавтоинспекции.

ДТП произошло 13 июня около 18:45 на ул. Заречной. По предварительным данным, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием СИМ и автомобиля Hyundai.

«В результате столкновения самокатчик и пассажирка — оба 2011 года рождения — получили телесные повреждения. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — пояснили в ГАИ.

Как сообщают очевидцы, от удара самокат подбросило, руль разбил лобовое стекло автомобиля.

«Мы оказались на месте, когда девочка лежала на асфальте перед машиной. Уже приехала скорая, её осматривали. Спасатели помогли положить пострадавшую на носилки и занесли в скорую. Рядом были подруги потерпевшей, вероятно мама и ещё пару взрослых, возможно очевидцы или знакомые. Стояла машина ГАИ», — рассказал свидетель, добавив, что о втором самокатчике ему неизвестно.