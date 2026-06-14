Жил один, страдал деменцией: установлена личность мужчины, чьё тело нашли в водоёме на окраине Калининграда

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Установлена личность мужчины, тело которого достали из водоёма в конце Аллеи Смелых. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР, подробности рассказал источник в экстренных службах области.

Погибшему было 75 лет. Тело обнаружил его знакомый, который гулял в парке с собакой. Калининградец вызвал экстренные службы и сообщил полиции данные мужчины. Правоохранители сходили по адресу пенсионера и выяснили, что тот жил один и страдал деменцией. Дочь находится за границей, но оплачивает помощников, которые регулярно навещают отца и ухаживают за ним. За пожилым человеком также присматривала соседка. Последний раз его видели живым в пятницу, 12 июня.

В региональном СКР сообщили, что на место происшествия выезжал следователь. По факту смерти калининградца проводится проверка. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза, по её результатам примут процессуальное решение.