В Храброво задерживаются 20 рейсов, ещё шесть отменили

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В калининградском аэропорту Храброво задерживаются 20 рейсов, ещё шесть отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

От расписания отстают семь вылетов в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. С опозданием в Калининградскую область должны прибыть 13 бортов из тех же городов. Задержки составляют от 50 минут до четырёх с лишним часов. Отменили по три столичных рейса в обе стороны.

Статус рейса можно отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию предоставляют в кол-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550-550.