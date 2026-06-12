Пять часов споров: что произошло в суде по делу дома на Московском проспекте

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ленинградский районный суд Калининграда отклонил иск жильцов дома №68 на Московском проспекте, которые требовали признать незаконными действия администрации по отключению им воды и электричества и фактическому принуждению к выселению. Об этом «Клопс» рассказали участники процесса.

Заседание прошло в четверг, 11 июня, и длилось более пяти часов. Во время слушаний, по словам очевидцев, одной из присутствующих стало плохо. Процесс пришлось даже прервать. Заслушав обе стороны, суд отклонил все ходатайства жильцов, включая просьбу о назначении независимой экспертизы состояния здания.

Представители администрации настаивали, что действовали в рамках закона и ссылались на выводы сторонней организации об «угрозе разрушения» соседнего аварийного здания №70, а также на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В доме сейчас остаются 25 семей. Жильцы рассказали «Клопс», что намерены продолжить разбирательства в судах.