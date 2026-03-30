Ушедшая под землю парковка в Балтийске и пылающий автомобиль: 5 событий, которые обсуждали в выходные

1. В Балтийске на парковке у супермаркета днём в воскресенье, 29 марта провалился грунт. Под землю ушёл автомобиль, принадлежащий сотруднице магазина. По словам очевидцев, в одном из торговых объектов идёт ремонт, интенсивная работа перфоратором создаёт вибрацию. Местные жители также предполагают, что причиной могла стать недавняя замена труб рядом с магазином, где оставался большой котлован.

Позже место провала оградили, а на ночь рядом организовали дежурство. Машину собирались извлечь в тот же день.