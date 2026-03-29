Машину достанут, а у ямы на ночь выставят охрану: власти Балтийска прокомментировали провал в центре города

Провал на ул. В. Егорова в Балтийске, в который угодила припаркованная у магазина машина, огородили. Ночью рядом с ямой организуют дежурство. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в воскресенье, 29 марта.

«Сегодня автомобиль, пострадавший при обрушении, будет извлечён. Завтра здесь начнёт работу строительная экспертиза. Причины случившегося станут известны точно после экспертизы. Владелец машины и собственник земли находятся в диалоге», — рассказали в администрации Балтийска.