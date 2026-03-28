Серия краж в магазине: в Советске задержали «охотника» за шампунями

В Советске полицейские установили и задержали подозреваемого в серии краж из сетевого магазина на улице Калининградской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В правоохранительные органы обратился представитель торговой точки, который рассказал о регулярных хищениях товаров из зала. Участковые установили личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 43-летний житель Московской области. По предварительным данным, мужчина приходил в магазин, похищал шампуни и гели для душа, а затем перепродавал их прохожим на улице. Полученные деньги он тратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено пять уголовных дел по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Кроме того, его проверяют на причастность еще к десяти аналогичным эпизодам. Решается вопрос о возбуждении дополнительных уголовных дел.