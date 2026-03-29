19:46

Надышался дымом и получил ожоги: калининградец спалил дом непотушенной сигаретой

  1. Происшествия
Автор:
Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области
Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области

В Калининграде на ул. Полецкого в ночь с 28 на 29 марта загорелся частный дом площадью 36 «квадратов». Имеется пострадавший, сообщили в региональном МЧС.

Пламя тушили 11 человек при поддержке трёх спецмашин. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

Мужчина получил ожоги различной степени тяжести и отравился продуктами горения. Пожарные оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам. Калининградца госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В Гусеве местный житель погиб нв огне, причиной пожара стало неосторожное курение.

1 394
